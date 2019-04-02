警務處前處長曾偉雄出任國家禁毒委員會副主任

中國警察網發布的信息顯示，香港警務處前處長曾偉雄已經出任國家禁毒委員會副主任。

國家禁毒委員會是1990年成立的中國最高的禁毒領導機構。國家禁毒委員會主要負責研究制定禁毒方面的重要措施和政策，協調有關毒品的重大問題，統一領導全國的禁毒工作，現任主任是公安部部長趙克志。

4月1日，公安部常務副部長王小洪會見國家禁毒委員會新任副主任曾偉雄。

王小洪指出，中國政府歷來高度重視禁毒工作，堅決打擊各類毒品犯罪。今年是林則徐虎門銷煙180周年，上海萬國禁煙會召開110周年。當前國際毒品形勢仍然嚴峻，對世界安全穩定構成嚴重威脅。國家禁毒委員會研究決定增補曾偉雄先生為副主任，充分體現了中國政府和警方厲行禁毒的決心。

曾偉雄：堅持中國特色的毒品問題治理之路

他說，曾偉雄先生在擔任香港警務處處長期間，在打擊犯罪、保護香港民眾安全方面作出了特殊貢獻，特別是在打擊有組織犯罪中顯示出了魄力和擔當，希望曾偉雄先生利用職業所長，繼續為國家禁毒事業做出貢獻，為推進全球毒品共治貢獻中國智慧和中國力量。

曾偉雄表示，中國曾飽受毒品之害，當今世界又面臨毒品威脅，我擔任國家禁毒委員會副主任倍感榮幸，責任重大，將全力以赴，認真履職，堅持走中國特色的毒品問題治理之路，為打贏新時代禁毒人民戰爭貢獻力量。

（中國警察網）