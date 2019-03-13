【逃犯條例】曾偉雄倡分階段落實移交罪行︰先暴力後經濟

保安局建議修訂《逃犯條例》，涵蓋的46條罪行包括多項經濟罪行，會擴展適用範圍至中國內地及台灣，引起商界憂慮。全國政協委員、警務處前處長曾偉雄，今日（13日）在北京出席兩會時，接受傳媒訪問時表示，理解商界憂慮，若是由他負責修例，建議可以「斬件式」處理，先處理涉及暴力罪行，待修訂通過後再擴展至經濟犯罪等。

全國政協委員、警務處前處長曾偉雄日前接受傳媒訪問時表示，修訂《逃犯條例》可以「斬件式」處理移交罪行。（資料圖片）

就公安部前副部長陳智敏稱，逃到香港的内地重犯多達三百人，曾偉雄表示，相信有該情況，但由於無移送安排，無相關執行數字，他不評論。他指，若是由他負責修例，認為可將附表中的罪行「斬件式」處理，先處理與暴力相關的嚴重罪行，至於不合法的商業行為，可以進一步商討，相信可以消減商界疑慮。

他指，香港與20多個司法管轄區有移交逃犯的協議，並不是新安排，對於同一個國家但回歸至今仍未能移夜逃犯，他形容是「奇怪」。

曾偉雄日前接受《南華早報》專訪時提出，現時《逃犯條例》附表的46項罪行，當中15項屬於「白領罪行」即商業罪行，他指，在公眾心目中須引渡的逃犯，罪行主要是謀殺、縱火、綁架、誘拐等，而非商業罪行，認為可以分出兩個落實時間表。