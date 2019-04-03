被控受賄、濫用職權、內幕交易　安徽原副省長陳樹隆判囚終身

4月3日，福建省廈門市中級人民法院公開宣判中共安徽省委原常委、安徽省人民政府原副省長陳樹隆受賄、濫用職權、內幕交易、洩露內幕信息一案，對被告人陳樹隆判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對陳樹隆受賄所得財物和內幕交易、洩露內幕信息違法所得及其孳息予以追繳，上繳國庫。陳樹隆當庭表示服從判決，不上訴。

法院經審理查明，1994年至2016年，被告人陳樹隆利用職務上的便利，為有關單位和個人在企業發展、項目開發、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過特定關係人非法收受相關單位或個人給予的財物，折合人民幣共計2.758億餘元。陳樹隆在擔任中共蕪湖市委書記期間，徇私舞弊，擅自決定給予相關公司設備補貼，並超越職權給予該公司全額返還土地出讓金，造成國家財政資金損失共計人民幣29億餘元。陳樹隆在擔任中共蕪湖市委書記及安徽省人民政府副省長期間，利用履行工作職責的便利，在獲悉有關上市公司的內幕信息後，作為知情人員，在內幕信息敏感期內，安排他人買入相關股票，累計成交人民幣1.21億餘元，非法獲利人民幣1.37億餘元；陳樹隆還將掌握的內幕信息故意洩露給他人，導致他人從事與該內幕資訊有關的股票交易，累計成交人民幣3205萬餘元，非法獲利人民幣3031萬餘元。

廈門市中級人民法院認為，陳樹隆的行為構成受賄罪、濫用職權罪、內幕交易、洩露內幕信息罪，應依法數罪並罰。鑒於陳樹隆到案後，有如實供述自己的罪行、積極退贓等表現，法庭遂作出上述判決。

（廈門市中院公眾號）