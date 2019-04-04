【江蘇第三爆】泰興市化工廠爆炸無傷亡　官方指未對空氣造成影響

昨（4日）晚9時左右，位於江蘇泰興經濟開發區的中丹化工技術有限公司內的污水處理場發生火災並引發爆炸，現場一度火光熊熊並冒起濃煙。 火勢於起火大約半小時後撲滅。官方通報指，現場無人員傷亡，事件亦未對周邊空氣造成影響。

現場影片顯示，起火現場有火光熊熊且有大量濃煙。（影片截圖）

昨晚9時左右，江蘇中丹技術化工有限公司污水車間廢水儲罐發生火災並造成爆炸。現場影片顯示，起火現場火光熊熊且有大量濃煙，附近建築物玻璃破碎。亦有附近居民稱，隔著好幾公里都能聽得到爆炸聲。

當地官方就事件通報稱，消防人員當晚9時5分到達現場，9時25分將明火撲滅。經現場初步勘察，污水處理車間廢水罐內主要含有水、甲苯、焦油、少量廢催化劑（雷尼鎳）等，初步分析為雷尼鎳自燃引起甲苯爆燃。現場無人傷亡。

另據江蘇省泰州環境監測中心檢測，當晚9時45分在下風向1000米監測揮發性有機物（VOC） 濃度為0.142㎎/m3，低於室內空氣質量標準（GB/T18883一2002）濃度限值，未對周邊空氣造成影響。廠區雨水口及時封堵，消防水全部進入應急池，未排入外環境。後續加密監測持續進行，並將及時公佈。

據了解，本次是江蘇省半個月內第3次發生的工廠爆炸事故。3月21日，江蘇鹽城響水縣一化工廠發生爆炸，導致至少78人死亡。3月31日，江蘇崑山市一間金屬工廠發生燃爆，造成7死5傷。