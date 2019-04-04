【四川涼山大火】30名殉職者獲評「烈士」　習近平李克強敬獻花圈

4月4日上午，應急管理部、四川省委省政府在涼山彝族自治州西昌市舉行悼念儀式，哀悼在涼山森林大火中殉職的30名撲火隊員。 據悉，應急管理部、四川省政府近日已評定30名殉職者為「烈士」。 在悼念儀式上，中共中央總書記、國家主席習近平，國務院總理李克強，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，國務委員王勇等中央領導人向30名烈士敬獻花圈，王勇代表黨中央、國務院到當地參加悼念活動。

祭禮台中央掛著遇難者的黑白照片。（視覺中國）

王勇致哀時稱，他們懷著萬分悲痛的心情，沉痛悼念在四川木里森林火災撲救中英勇犧牲的30位烈士，深切緬懷烈士英靈。亦代表應急管理部，代表全國應急管理系統廣大幹部職工，代表20萬消防救援指戰員，向犧牲的烈士們表示深切哀悼，向烈士家屬表示親切慰問，對烈士們的英雄壯舉表示崇高敬意。

他強調，各級黨委、政府一定要照顧、關心好犧牲英烈們的親屬，幫助他們度過這艱難的時刻，與他們一道好好地生活，悼祭和安慰在九泉之下的烈士。

據了解，追悼會正面祭禮台上方寫著：「沉痛悼念在四川木里森林火災撲救中英勇犧牲的烈士」 幾個大字；兩邊的輓聯上聯是「對黨忠誠獻身使命赤子丹心昭日月」，下聯是「竭誠為民赴湯蹈火英雄肝膽映山河」；追悼會現場兩側山坡上寫著：「聽從黨的指揮召之即來戰之必勝不辱神聖使命」，「 繼承英雄遺志刀山敢上火海敢闖不負人民重托。」而祭禮台中央，亦掛著30位遇難者的黑白照片。

此外，應急管理部、四川省政府近日已評定30名殉職者為「烈士」。應急管理部政治部主任許爾峰今日在追悼儀式上，宣讀「應急管理部關於評定烈士、追記一等功、追認中共黨員的批復和命令」，同時追認11名烈士為中共黨員。