中國女子非法闖入特朗普莊園被捕　外交部：已提供領事協助

一名持有中國護照的女子張玉靜（音譯，Yujing Zhang），日前被控闖入美國總統特朗普（Donald Trump）位於佛羅里達州的海湖莊園，面臨刑事起訴，如果罪名成立，最高可被判5年監禁和罰款25萬美元。 中國外交部發言人耿爽周四（4日）在例行記者會上回應此事，指中國駐侯斯頓總領館已為該女子提供協助。

外交部發言人耿爽周四（4日）稱，中國駐休斯頓總領館已為闖入特朗普莊園的中國女子提供協助。（資料圖片）

耿爽在會上談及事件進展時表示，根據最新得到的消息，當地時間4月3日，中國駐侯斯頓總領館接到了美方關於一名中國公民於3月30日被捕的通報，總領館已經與當事人取得了聯繫，並提供了領事協助。

據悉，美國聯邦檢察官周一（1日）對該女子提出指控，指其以說謊手段短暫獲准進入美國總統特朗普在佛羅裏達州的私人度假俱樂部海湖莊園，並從她身上搜出多部手機和載有惡意軟件的USB。

起訴書中披露，該女子進入海湖莊園時，由於言語障礙，安檢人員誤會她是俱樂部會員的親戚，因此容許她進入。但最後她被發現並不在訪客名單內。該女子被起訴向聯邦執法人員作出虛假陳述，以及非法進入受限制的建築物或場地兩項罪名。她在周二（2日）首次出庭時保持緘默，下周一（8日）將接受拘留聽證聆訊。

據美媒報道，特朗普周三（3日）回應此事稱，他根本不擔心這事，認為該女子是偶然進入。

（綜合報道）