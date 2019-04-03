中國女子擅闖海湖莊園聲稱參加「活動」　疑為女商人楊蒞主辦論壇

美國總統特朗普（Donald Trump）位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）爆出「奇案」，一名中國女子上周六（3月30日）以參加活動等理由，要求進入莊園，但之後職員發現沒有此活動，最終女子遭拘留和起訴，並被搜出多部手機和載有惡意軟件的USB等。 當地媒體報道，這名女子聲稱參加的活動很可能是原訂當日舉行、但最後沒有成事的「國際領袖精英論壇」。按照活動的宣傳單張，演講嘉賓是特朗普的姐姐，活動主辦人是近來在美國受到爭議的華裔女商人楊蒞（Li Cindy Yang）。

按法庭文件，闖入海湖莊園的華裔女子張玉靜（音譯，Yujing Zhang），當時向美國特勤局人員出示兩本中國護照，隨後又被誤當作會員家屬，一度獲准進入園內。文件指，張玉靜經常有不同說法，她曾向職員稱，準備參加「聯合國美籍華人協會」（United Nations Chinese American Association）的活動，之後又曾出示一張活動的中文邀請函，但職員無法看懂中文。

這名女子究竟是想參加什麼「活動」？《邁阿密先驅報》（Miami Herald）報道，俱樂部當日沒有與聯合國有關的活動，但張女聲稱的很可能是一個名為「國際領袖精英論壇」的活動，最終這個活動沒有舉行。

網上仍可以找到有關這個活動的宣傳單張。

華裔女子闖海湖莊園：美國媒體推測張女聲稱參加的活動，可能是「國際領袖精英論壇」。該活動號稱邀請了特朗普的姐姐伊麗莎白當嘉賓。（網上圖片）

單張宣稱該活動是海湖莊園首次以華人為主角的盛宴，更稱邀請到特朗普姐姐兼銀行家伊麗莎白．特朗普格勞（Elizabeth Trump Grau）擔任演講嘉賓。惟活動最終沒有舉行。

特別的是，這個活動的主辦人是華裔女商人楊蒞（Li Cindy Yang）。

報道指，楊蒞當日安排兩場活動，其中由當地青年慈善機構主辦的「野生動物之夜」（Safari Night）已被取消；但楊蒞註冊的樂亞其國際投資公司（GY US Investments LLC），其網站則如常宣傳「國際領袖精英論壇」。

華裔女子闖海湖莊園：楊蒞曾多次向共和黨人捐款，宣稱可牽線安排中國客戶與特朗普合照等。在其註冊公司的網站可發現兩人合照。（GY US Investments LLC 照片)

楊蒞是誰？

楊蒞近來經常在美國媒體出現，當地媒體報道，楊蒞本人經常出入白宮和海湖莊園，她曾與特朗普、白宮官員和美國政商界人士合照，也有美國媒體如《紐約時報》質疑，楊蒞與北京政府有關的機構關係密切。

媒體又指她經營一個與聯合國無關，但名為「聯合國中國人友誼協會」（United Nations Chinese Friendship Association）的組織，向中國商人宣傳在海湖莊園舉辦的活動等。

這次被捕的張女，聲稱在微信認識一名叫「Charles」的中國朋友，介紹她到莊園與一名特朗普的家族成員會面， 討論中美外交和經濟關係。報道指，楊蒞曾與一名叫「Charles Lee」的人士合作，2018年宣傳與特朗普家族有關的節慶和籌募活動。

《邁阿密先驅報》與《瓊斯夫人》（Mother Jones）雜誌3月初報道，楊蒞曾多次向共和黨人捐款，聲稱可安排中國客戶與特朗普合照等。另外，她經營的「亞洲蘭花日間水療中心」（Orchids of Asia Day Spa）被美國警方指涉及色情活動。她被控提供色情服務、販賣人口等罪名。

（邁阿密先驅報）