浙江官員稱「跳槽頻繁影響信用」惹議　浙人社廳：只針對惡意跳槽

浙江省人社廳副廳長葛平安上月30日在寧波一場座談會上表示，「個人頻繁辭職和就業的話，那他的信用就成問題了」，被網民解讀為「跳槽頻繁影響信用」而引起爭議。 對此，浙江省人社廳今日（4日）解釋道，影響信用一說只針對惡意和頻繁跳槽，包括跳槽不久後就離職索賠等行為。

浙江省人力資源和社會保障廳（人社廳）副廳長葛平安上月30日在寧波一場「企業用工合規合理」會議上透露，當地將推進人社信用體系建設，頻繁辭職和就業將成問題。他當日又說道，「個人頻繁辭職和就業的話，那他的信用就成問題」，被人解讀為「跳槽會影響個人信用」，引起熱烈討論。

浙江省人社廳宣傳中心有關人士透過傳媒解釋，「跳槽頻繁影響信用」的解讀是誤解，正常跳槽不會影響個人信用。他表示，葛平安的言論主要針對惡意頻繁跳槽，「以此向單位索要經濟補償的行為——這類人的信用才會受到影響。」

浙江省人社廳副廳長葛平安（左）的說法引起熱議。（網上圖片）

跳槽不久後就離職索賠

上述人士進一步解釋，當日會議上有公司代表提出，因員工頻繁跳槽，難以有效地進行人才培養；有的跳槽甚至是帶惡意的，如來公司故意延遲簽工作合同，不久後就離職並向公司索賠。因此，參加會議的葛平安才表示，浙江將推進人社信息體系建設，對單位和個人都要建立信用體系，對這一情況會有制約措施，「個人頻繁辭職和就業的話，那他的信用就成問題了。」

上述人士又指，目前人社信息體係正在研究，尚未建立，如果制定相關細則，一定會多方聽取意見建議，兼顧企業和個人的利益。

不過，如何界定「惡意頻繁跳槽」仍引起質疑。內媒《澎湃新聞》評論就認為，一年換多少次工作算頻繁，顯然沒有放之四海而皆準的答案。「不能排除有些人純粹是運氣不好才接連遇到垃圾雇主，再給他們貼上『惡意跳槽』的標籤豈不是雪上加霜？」