【四川涼山大火】確認爲雷擊樹木引發　火場全面受控無蔓延危險

上月30日發生的四川凉山州木里縣森林大火已造成至少31人遇難。經過當地森林公安部門偵查後確認，山火的起火原因確認爲雷擊所致，起火點和被雷擊中的樹木均已找到。 另據凉山州森林草原防火指揮部辦公室周五（5日）的報告稱，火灾火燒跡地內僅剩的3個烟點已處理完畢，整個火場得到全面控制，已無蔓延危險，火場總過火面積約20公頃。經前方指揮部研判，决定銷號。

火災確認爲雷擊引起，著火點是一棵雲南松，位於山脊上。（澎湃新聞）

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據介紹，著火點是一棵雲南松，位於山脊上，樹齡八十年。本月2日開始，森林公安已經進入現場勘查起火點和起火原因。凉山州森林公安局局長李光俊指出，起火點這棵雲南松有明顯雷擊痕迹和火燒痕迹，可以確認火源地和起火原因。

清明節當天，各地群衆前往西昌市火把廣場，向四川涼山森林火灾撲救中英勇犧牲的烈士敬獻鮮花。（視覺中國）

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據此前報道，至少31名救援人員在此次山火撲救中殉職。他們是在上山救火時，轉移陣地期間遇到爆燃犧牲。今天（5日）是清明節，全國各地都有悼念涼山大火遇難者的活動，許多民眾到西昌市火把廣場敬獻鮮花，追憶救火英雄。

此前，應急管理部、四川省委省政府周四（4日）在西昌市為其舉行悼念儀式。在悼念儀式上，國家主席習近平，國務院總理李克强，國務院副總理韓正，國務委員王勇等中央領導人向殉職的救援人員敬獻花圈。四川省政府已評定當中30名殉職者為「烈士」，同時追認11名烈士為中共黨員。

（綜合報道）