出席中企建設電廠竣工儀式　昂山素姬：感謝中方為緬甸奉獻心力

當地時間4月5日，緬甸國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）到訪了緬甸孟邦直通市，並參加由中國能源建設集團承建的燃機電廠竣工儀式。昂山素姬現場致詞表示，「相當感謝中方幫助緬甸提升電力供給能力。」

密松大壩對生態帶來嚴重影響，遭當地居民反對。（Getty Images）

據早前報道，昂山素姬指出，緬甸直至現今仍有很多地方沒有通電，而這座甫興建不久的燃機電廠，可預見未來能大幅提升緬甸電力供給能力，給緬甸人民帶來了福祉。

另外，緬甸電力暨能源部長溫凱也認為，中國興建的燃機電廠所在位置──孟邦，有約50%的人口用不上電，該項目不僅能緩解這一地區用電緊張狀況，對緬甸全國電力供應也有幫助。

事實上，除了這座燃機電廠，中國政府早在8年前，擬欲協助緬甸，並在其北部執行密松水電站大壩計劃（Myitsone Dam），然而卻遭當地高達85%的民眾強烈反對，因為工程可能會淹沒一個面積相當於新加坡的大小，造成民眾被迫遷徙、損壞生態系統，因此這座大霸計劃被下令中止。

但事隔8年，人事已非。當時曾經公開反對中國項目的昂山素姬如今已經掌權。雖然昂山素姬依然未重新公開表示對密松水電站的態度，但值得關注的是，今日中國興建的燃機電廠落成典禮，昂山素姬不但參與，也表示感謝。這對於密松水電站計劃有何影響，尚待觀察。