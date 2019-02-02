揭緬甸軍鎮壓羅興亞人判囚7年　路透社兩記者上訴至最高法院

緬甸路透社記者瓦倫（Wa Lone）和覺梭吳（Kyaw Soe Oo）因被控違反《政府機密法》（Official Secrets Act），2018年9月3日被判入獄7年。兩人代表律師登梭（Khin Maung Zaw）周五（1日）向最高法院提出上訴。

瓦倫和覺梭吳不滿判囚7年裁決，遂於2018年11月向仰光最高法院提出上訴，惟1月11日遭到最高法院駁回，指二人未能提供足夠證據證明自己清白。

兩名記者的代表律師登梭指出，最高法院的裁決涉及司法程序錯誤，法官無正確評估證人供詞。審判觀察員表示，控方證人供詞含糊不清，自相矛盾。

路透社周五發表聲明稱：「我們的申訴書要求緬甸最高法院為瓦倫和覺梭吳伸張正義，糾正下級法院的錯誤，並下令釋放我們的記者。」

緬甸兩名記者瓦倫及覺梭吳因報道羅興亞人道危機，2018年被裁定違反《政府機密法》。他們代表律師2月1日上訴至最高法院。（路透社）

現年32歲的瓦倫和28歲的覺梭吳為緬甸公民，他們2017年12月12日應當地警局邀請於仰光共進晚餐，期間二人收取警方提供的一些文件時被捕。當局指控他們非法從兩名警察手中獲取重要機密文件，並與外國傳媒機構分享。

兩人被捕前主要負責報道羅興亞難民危機，以及該國軍方於若開邦鎮壓羅興亞人的行動。2017年，他們調查報道10名羅興亞人被緬甸軍人處決一事。

（綜合報道）