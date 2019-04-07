【四川涼山大火】火場復燃　撲火隊員：部分著火處在懸崖極難撲滅

四川涼山州木里縣森林大火造成至少31人遇難。當地防火指揮部5日（上周五）表示，整個火場得到全面控制，已無蔓延危險。惟7日（周日）的最新消息指，木里火場出現復燃，火場附近的350餘名撲火隊員已到達火場撲救。 內媒《澎湃新聞》報道指，多位撲火員在6日（上周六）已經表示，當日火災現場出現復燃，並可以看到明火，部分著火處在懸崖上，人無法到達，極難撲滅。

木里火場於4月7日出現復燃，當地已有350名撲火隊員在待命撲救。（網絡圖片）

4月6日，一位撲火隊員剛從山上下來，可見撲火隊員渾身被灰塵包裹。（《澎湃新聞》）

報道又指，當地一名村民表示，6日上午，他和十餘位村民撲滅煙點，但是當時又發現了一處新的煙點，該煙點在一處山溝地帶，地形非常陡峭，撲火人員難以靠近撲滅。

該村民稱，當日中午左右，山上突然刮起大風，風將煙點處的火星吹至樹頂致燃。火復燃之後，因為山上風大，風向突變難測，地形陡峭，撲火隊員都先撤離至安全地段，等待時機撲火。隨後指揮部出於安全考慮，命令該村民及其同伴暫時從山上撤離，撤離時山火仍未撲滅。但是此次復燃面積與3月30日發生的燃燒面積相比小了很多。

官方：350餘名撲火隊員已到達火場撲救

據《涼山日報》4月7日下午最新消息，涼山州政府新聞辦指，森林火災火場受大風影響，東北面火燒跡地內懸崖處前期人工增雨降溫降雪覆蓋的隱蔽煙點復燃，燃燒腐爛木樁滾落至崖下引燃跡地內未燃盡的樹木，形成樹冠火，有飛火吹到火場外東面林地燃燒。

4月7日凌晨5時，火場附近的350餘名撲火隊員已到達火場撲救。同時，當局緊急從周邊鄉鎮調集440名撲火隊員趕赴火場支援，在火場得到控制前提下對火燒跡地開展清理。此外，省森林消防總隊也已調動95名森林消防官兵趕赴火場，3架直升機已開始空中偵察和吊桶滅火作業。

31人火災中死亡

3月30日，四川涼山州木里縣發生嚴重山火，30名撲火隊員上山救火時，轉移陣地期間遇上風向突變，造成爆燃搶火，及後全部證實遇難，此後再有1名撲火人員證實死亡，令死亡人數增至31人。

涼山州森林草原防火指揮部辦公室5日報告稱，整個火場得到全面控制，已無蔓延危險，不料再有復燃的消息傳出。

（綜合報道）