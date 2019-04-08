與入室竊賊搏鬥　重慶第二中級人民法院原副院長譚智華被殺害

重慶第二中級人民法院原副院長、審判委員會專職委員譚智華，日前遇歹徒入室盜竊，期間遇害身亡。 重慶市公安局渝北區分局官方微博4月7日晚發布消息指，根據重慶警方通報，譚智華是在家中與小偷搏鬥時，遭砍傷致死，疑犯已被刑拘。

重慶市第二中級人民法院。（網上圖片）

警方通報指出，7日凌晨1時50分左右，渝北警方接到譚智華妻子報案，稱一歹徒在其家中行竊時被譚志華發現，譚與歹徒奮力搏鬥，歹徒持菜刀將譚砍傷致死後逃離現場。

警方經偵查布控，於當日晚間9時40分左右將20歲的邱姓疑犯抓獲。據邱男交待，其因游手好閒不務正業，萌生盜竊念頭，案發當日遊蕩至果塘路一居民區，翻窗進入受害人家中，在廚房拿上菜刀後繼續進入臥室行竊，被發現遂行兇殺人。目前，邱男已被警方刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

公開資料顯示，譚智華生於1963年11月，重慶人，多年來在重慶工作，曾任重慶市石柱自治縣紀委副書記、黔江區人民政府辦公室副主任、黔江區人民法院院長、重慶第二中級人民法院原副院長等職。2016年12月26日上午，重慶市四屆人大常委會召開第三十一次會議，經表決免去譚智華的重慶市第二中級人民法院副院長職務。

（澎湃新聞）