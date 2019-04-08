【四川涼山大火】凉山州三地發生山火　逾千人參與撲救

四川涼山州木里縣山火火場出現復燃。與此同時，涼山州越西縣、冕寧縣也發生森林火災，當局合共調派逾千人參與撲救，相關工作目前正在進行中。

四川凉山州三地發生山火。（紅星新聞）

據木里森林火災前線指揮部報告，截至昨日（7日）下午7時，雅礱江鎮立爾村森林火災復燃，目測過火面積約7公頃。官方目前共出動3架直升機灑下17桶、合共68.6噸水，並投入350餘名撲火隊員採取開設隔離帶、人工撲打等方式撲救。今天（8日）將繼續調動直升機參與，實施地空配合滅火。

此外，昨日下午2時15分，越西縣大花鄉瑞元村發生森林火災，涼山州有關領導已率工作組趕赴現場指揮，越西縣一度組織350人撲救。時至今日（8日）上午9時，該處已經沒有明火，但亦有人員在山上留守，以保證不會復燃。

冕寧大火仍未撲滅

昨日下午4時28分，冕寧縣臘窩鄉臘窩村1組發生森林火災，涼山州委領導率工作組趕赴現場指揮，冕寧縣已組織460人進行撲救。大火延續至今日早上，在火場上空不時有直升機以吊桶滅火。

據《紅星新聞》報道，一座山頭的半山腰處著火，上空的濃煙騰起數十米高，山下是一條深谷，煙霧瀰漫在火場上空。上山的路，一路有救援車輛通過，並有物資車輛運上山。