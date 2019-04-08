美籍華人組織百人會發聲明：譴責美國種族歧視　鼓勵華人發聲

美國近來加強對美籍華裔及到美國留學的中國學生的審查，引起爭議。 由美籍華人組成的百人會日前藉成立30周年發表聲明，譴責美國當局種族歧視，又指華裔美國人遭到針對及被視作潛在的間諜，並呼籲華人發聲。

美裔華人組織百人會日前舉行成立三十周年晚會。（臉書圖片）

美國東岸時間4月7日，百人會在紐約曼哈頓舉行成立30周年慶典，會長吳華揚在年會上宣讀了這一聲明。聲明中提到一些華裔美國人被針對性地當做潛在的叛徒、間諜和外國勢力的代理人，華裔美國人的社區持續遭到攻擊。

吳華揚又指，過去幾年一些美國政府的高級官員、媒體和意見領袖均曾表示或者暗示所有在美華人都應被懷疑有不法行為，亦特別舉例指華裔水文學家陳霞芬（Sherry Chen）、華裔教授郗小星（Xiaoxing Xi）以及華裔科學家李文和（Wen Ho Lee）都曾經被當局刑事起訴最終獲撤銷控罪，但事件已摧毀了當事人的正常生活。亦令華裔美國人不寒而栗，在科學界、商界、政界、學術界和政府圈中的華裔美國人紛紛反映他們的工作和日常生活遭受到了更嚴格的審查和歧視性的對待。

百人會會長宣讀聲明譴責美國不斷蔓延、針對美籍華人的種族偏見。（網站截圖）

吳華揚承認個別華裔有非法行為，但強調美國最基本的價值觀包括了無罪推定、正當程序以及所有人都能夠自由表達而不必擔心因為連帶關系和種族偏見而被判有罪。

聲明中話鋒一轉，提到中國前所未有的經濟轉型，引起一些美國人焦慮是可以理解的，相信擅長解讀中國的華裔美國人可以成為溝通橋梁，繼續推動美中關係發展。百人會亦會繼續爭取華裔美國人平等的權利，並反對歧視和不公正待遇，又鼓勵其他華人站出來為正義和公正發聲。

據百人會的官網介紹，百人會是由傑出美籍華人組成的非營利組織，成員來自商界、政界、學術界等領域，由建築師貝聿銘和大提琴演奏家馬友友等人發起成立，百人會致力推動美籍華人在美國社會生活中的全面參與及促進美國及大中華地區關係的發展。

（澎湃新聞）