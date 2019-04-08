問涼山大火倖存消防員是否自責　央視主持人董倩遭批冷血似審犯

四川涼山州木里山火導致31人死亡，其中有26人來自涼山州森林消防支隊西昌大隊。央視節目《面對面》主持人董倩在訪問火災中倖存的消防員引發爭議，被批評誘導消防員去回憶傷痛。 網民紛紛到董倩的微博留言，批評她冷血，又指她問問題的態度似警員審問犯人，要求她滾出央視。

央視主持董倩訪問四川涼山火災倖存消防員的問題引發爭議。(網上截圖)

四川涼山州木里上月底發生森林大火，31名救火人員犧牲。其中有26人來自涼山州森林消防支隊西昌大隊。

4月3日，央視節目《面對面》到西昌大隊採訪，主持人董倩訪問4名在火災中倖存的消防員，其中兩條問題董倩問消防員越茂亦是否想救戰友及會否自責，被批評誘導消防員回憶當時的情景，在消防員傷口撒鹽。

董倩及受訪消防員對答節錄：

涼山州森林消防支隊西昌大隊趙茂亦：我翻過倒木的時候火已經在我身邊了，我下意識回頭一下。 董倩：你看到了甚麼那一下？ 趙茂亦：我看到了戰友絕望的表情。 董倩：你跟那個戰友關係好嗎？ 趙茂亦：他一直把我當大哥，他是王佛軍，我們中隊最小的一個，18歲。 董倩：你想救他嗎？ 趙茂亦：我想救他，但是來不及，如果我回頭拉他一把我估計也在裏面了。 董倩：你會自責嗎？ 趙茂亦：這幾天從下山開始，做夢我就會夢到他。開始我夢到他向我招手，就說班副，拉我一把。

網民看完節目後紛紛批評董倩提問不當，問得過於冷血無情，而且沒有尊重消防員，提問時如警察審問犯人般嚴厲。大批網民湧到董倩的微博留言，亦有人批評她過往主持節目水平不高，翻舊賬指她經常說話都有口誤，認為董倩拖低了央視的水平，網上甚至有人發起「董倩滾出央視」的話題。

網民對董倩有話說：

她簡直侮辱中央電視台，這樣的水平來當記者？你是冷血動物嗎？情商智商雙低的人。 我感覺是像在審問犯人一樣，（但這是）在採訪生還消防員！看着消防員，真的很心疼，可能不太善於表達，卻還要接受着別人的審問式提問！ 她以為自己的問題很犀利其實不知所云，該犀利的地方隻字不提，怎麼不提一下現在還沿用原始滅火技術的事？ 不喜歡你的採訪，看了《面對面》有關涼山森林大火的，你的那些問題一遍遍去揭開傷疤，太垃圾了。

資料顯示，1971年出生的董倩，畢業於北京大學，進入中央電視台先後主持過《焦點訪談》、《東方時空》、《新聞調查》、《新聞會客廳》等節目。2001年，獲得中國第五屆「金話筒獎」，屬中國廣播電視節目主持人最高榮譽。