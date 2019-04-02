【四川涼山大火】殉職救火隊員26人是90後　中隊長新婚不久遺愛妻

四川涼山州木里縣雅礱江鎮立爾村的森林大火，30名消防員及地方救火人員在轉場途中，火勢受瞬間風力風向突變影響引發爆燃，最終全部遇難身亡。 有內地自媒體指，遇難消防員絕大多數都年紀輕輕，僅1人是80後，有24人都是90後，有2人是00後。 此外，其中兩名消防員最後的朋友圈貼文曝光，內容全都與任務有關。新婚不久的中隊長張浩稱「這個點兒（時間）出發，又是木里！心中五味雜陳，呵呵！」；隊員蔣飛飛則稱「再出發，求安慰啊」，令人倍感痛心。

據《三劍客》轉載張浩最後的朋友圈貼文，可看其「遺言」是講述撲救山火的感受。張浩表示，雖然過程相當辛苦，「跋山涉水走了將近15個小時，全身都已經不是自己的了」，但沿途盡是原始森林，風景美麗，「很多人應該一輩子無法領略吧！」

張浩最後的貼文全是與撲救山火任務有關。（網上圖片）

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張浩又稱在山火發生後，即使是在放假亦要緊急出動，「剛剛在享受半個月一次的周末輪休，又有火情」，更笑言「兄弟們太想我了，帶上我的撲火服，直接把車開到門口來接我」。

至於蔣飛飛最後的朋友圈則相對沒有太多內容，僅貼出一段影片顯示正在趕往撲火，並留言稱「前三天連打（撲救）了兩場，回來衣服泡起還沒洗呢又通知走了」。

另一方面，《三劍客》稱盡管有大量消防員犧牲，竟有網民在網上發表不當言論，形容是「吃人血饅頭」。該網民聲稱，美國加州曾經有一年的山火導致大量消防員犧牲，自此後每年再有山火就放任燃燒，「咱們是不是也可以採納這種方式？不要因為身外物犧牲戰士們生命了」。

《三劍客》稱該網民隨即被其他網民「打臉」，指出美國與中國的地理環境不同，不能一概而論，「那邊風很大，會迅速擴展燃燒面積，如果不撲滅會波及附近的居民點，可能會有更大的傷亡」。

《三劍客》以「人血饅頭」、「打臉」作批評，同時呼籲所有人都應「敬畏每一個犧牲，消防員為我們付出了太多」。但有網民就直言《三劍客》的說法是更像是「吃人血饅頭」，該網民的建議固然是「想當然」，但同時也是出於保護消防員的考慮，且全文完全沒有半點抨擊諷刺，純粹理性討論，「借緬懷逝者的機會夾帶私貨，拿個大棒亂砸，不算吃人血饅頭？」

（綜合報道）