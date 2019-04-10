華融高層被妻子舉報擁60多名情人　公司回應：正在核查決不姑息

中國華融資產管理股份有限公司（下簡稱「華融」）發展研究部高級經理黃新近日被其妻子實名舉報涉貪受賄、擁有60多名情人，且每次均花費達3000元（人民幣，下同）「巨資」嫖娼。 華融就事件回應指，公司高度重視有關舉報，現時正在核查，一經查實決不姑息。

自稱是黃新妻子萬莉莉的女子，在網上發布舉報自拍影片。（網上圖片）

華融向傳媒回應表示，公司黨委、紀委高度重視關於公司員工黃新個人問題的舉報。在收到有關問題線索後，公司紀委第一時間認真組織開展核查工作，並多次向舉報人、被舉報人了解相關情況。

華融稱，核查工作目前正在進行中。一經查實，公司將依紀依規嚴肅處理，決不姑息。「中國華融將持續保持正風肅紀的高壓態勢，堅持對違法違規違紀問題『零容忍』，全力建設風清氣正的新華融。」

被指與孫政才及賴小民有關

早前報道，一名自稱是黃新妻子萬莉莉的女子，在網上發布舉報自拍影片，稱黃新是華融公司發展研究部高級經理，更是已落馬的重慶前市委書記孫政才的機要秘書及賴小民的「小弟」。

萬莉莉聲稱，黃新涉嫌違反政治紀律和政治規矩，貪污受賄、擁有情人60多名並且花巨資嫖娼，每次3000元，有多處非法所得房產登記在他二姐和四姐名下，黃新還用他二姐、四姐及外甥的名義開辦多家公司，直接參與經營。她又提到，黃新在2016年利用職權盜取華融的公章，私自與外商簽訂合同，貪污15萬美金，並在香港開設聯名戶，把錢轉到國內消費。

（澎湃新聞）