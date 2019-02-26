中國銀保監首公開評價賴小民　斥帶壞整個班子　影響華融政治生態

中國華融資產管理股份有限公司原黨委書記、董事長賴小民涉嫌受賄、貪污、重婚罪，本月中旬被天津市檢察二分院向天津市第二中級人民法院提起公訴。 中國銀保監會昨日（25日）下午首次公開評價賴小民，斥其對華融公司造成巨大損失，更帶壞整個班子隊伍，影響華融政治生態。

中國銀保監會副主席周亮斥賴小民帶壞整個班子，影響華融政治生態。（網上圖片）

中國銀保監會副主席周亮昨日在國務院新聞發布會上談及賴小民案，他形容案件是「觸目驚心的腐敗大案」，對金融界也是非常大的警醒，性質極其惡劣，教訓極為慘痛。接下來要以案為鑒，加強金融領域的反腐敗力度。

周亮批評，賴小民在華融公司任職期間不僅僅是對華融公司造成了巨大損失，更重要的是帶壞了班子隊伍，影響了華融的政治生態。案件發生以后，銀保監會在中央紀委指導下迅速建立了專項工作組，果斷迅速調整華融的領導班子。目前在追贓挽損方面取得了不錯的進展，現在整個公司的狀況是風險可控、運行正常。

去年4月落馬受查 國家監委成立後首個金融大案

公開資料顯示，賴小民生於1962年，早年以江西省瑞金高考文科狀元的身份考進江西財經大學，畢業後先後在央行和銀監會任職。2009年，47歲的賴小民入主華融，任中國華融資產管理公司黨委副書記、總裁。2012年，華融資產改制為股份公司，賴小民任董事長。

2018年4月17日，中央紀委國家監委宣布，賴小民涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查，同年十月「雙開」。今年2月，因涉嫌受賄、貪污、重婚罪，賴小民被天津市檢察二分院向天津市第二中級人民法院提起公訴。據了解，這是國家監委成立之後正式辦理的第一個金融大案，也被內地傳媒稱為「新中國金融貪腐第一案」。