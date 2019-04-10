江蘇響水化工園區一倉庫自燃無傷亡　多省出台方案整治化工產業

上月發生大爆炸的江蘇響水化工園區，受影響範圍內今日（10日）再有公司的倉庫起火，幸好沒有人受傷。 4月8日江蘇省委常委會討論如何提升省內化工產業的安全和環保問題，明確規要減少化工企業的數目，近期在江西、河南、山東也有整治化工產業的方案，淘汰不合格的企業。

江蘇響水化工園區今日再有倉庫發生起火事故。（VCG）

江蘇省鹽城市官方今日（10日）發佈通報指，當天上午10時半，響水化工園區爆炸事故影響區域內的瑞普公司倉庫發生自燃，消防人員趕到現場處理，並在11時15分將火撲滅，未有人員傷亡和環境污染等次生災害。

3月21日下午，響水化工園區內的江蘇天嘉宜化工有限公司發生爆炸，事故造成78人死亡，超過600人受傷。該事故波及周邊16家企業，事發地所有企業已停產。

江蘇、山東等地的化工企業近期或會經歷地震，不合格企業將被淘汰。(VCG)

另外，《第一財經》報道，爆炸事故發生後，江蘇省委常委會於本月4日召開會議討論《江蘇省化工產業安全環保整治提升方案》，明確規定到2020年底，全省化工生產企業數量或減少到2000家；到2022年，全省化工生產企業數量不超過1000家。同時亦要推動化工園區整治改造提升，對全省50個化工園區開展全面評價，並根據結果，將園區減少至20個左右。

近期江西、河南、山東等地也就化工產業整治問題提出方案，江西省會加強執法，企業要完善廢水處理設施，整改時限為2020年6月底；河南省推動將在城市區域的水泥、玻璃、鋼鐵等重污染企業關閘或有序地搬到化工業園。山東省即日起，在全省開展為期3個月的危險化學品、煤礦、非煤礦山、消防、冶金工貿等重點行業領域安全生產專項執法檢查，特別針對涉及硝化反應的化工企業，以及已經停產停業的企業。

內媒指今次「地震」將使化工行業迎來大洗牌，短期內市場或會劇烈波動。也有業內人士擔心，不讓現有企業上新項目，會把這些企業搞死，質疑一些地方提出建設無化區的做法未必妥當。

（第一財經）