江蘇揚州工地基坑坍塌致5死1傷　施工單位擅自復工肇禍

江蘇揚州市廣陵區曲江街道一處工地周三（10日）發生坍塌，造成6名工人涉險，其中5人死亡， 1人受傷。

事故發生後，救援人員將傷者抬出。（澎湃新聞）

事發地點位於揚州市廣陵區古運新苑四期農民安置小區。揚州市應急管理局官員稱，當時，揚州市第四建築安裝工程有限公司正在施工，突然基坑局部發生坍塌。

根據事故通報，經初步調查，這是一起在相關部門已要求停工的工地上，施工單位擅自復工導致的事故。相關責任人員已被公安機關控制，事故發生的具體原因仍在調查中。揚州市應急管理局表示，事發後，當地政府已成立以市應急管理局局長爲組長，市公安局、監委、總工會、住建等部門單位，以及廣陵區政府派員參加的事故調查組。

資料顯示，揚州市第四建築安裝工程有限公司是一家成立於1990年的老牌建築企業，主營業務包括房屋建築工程、地基與基礎工程、土石方工程、市政公用工程及道路等。2018年7月，因未采取有效防塵降塵措施，該公司被揚州市城鄉建設局罰款3萬元人民幣。

值得一提是，此前的3月21日，揚州市也發生了一起嚴重工地事故，該市經濟開發區的中航寶勝海洋工程電纜項目外牆爬架發生墜落，造成6人死亡5人受傷。

（澎湃新聞）