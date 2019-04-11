干預以色列大選？研究指600與全能神有關Twitter賬號散佈政治言論

根據美國媒體Buzzfeed News的報導，以色列日前舉行全國大選，該國一些社交網路研究機構便開始密切關注諸如Twitter等社交平台的相關動向。 在這些對於以色列大選網路研究中，兩位研究人員諾姆．羅特（Noam Rotem）和尤瓦爾．亞當（Yuval Adam）卻意外在Twitter上發現了約600個與「全能神」有關的可疑帳號，這些帳號有組織地散佈和傳播以色列政客所發表的言論，而且用的還是希伯來語。

Buzzfeed News關於事件的報道。（網站截圖）

全能神教會在中國境內長期遭到禁止，並被指控與數起刑事案件有關，該教派也被部分基督教派視為異端。

根據Buzzfeed News消息，有來自兩人研究團隊的人表示，他們發現全能神傳播的言論似乎沒有特定目的，這些帳號傳播的言論，有的來自于以色列右翼政客的，但不包括內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），也有的來自於內塔尼亞胡的競選對手本尼·甘茨（Benny Gantz）。

此外，研究人員發現這些全能神帳號所傳播的涉及以色列大選的言論大多是與宗教有關。研究人員稱，其傳播方式如同「蜂巢」一般，由一個「蜂后」統一安排，再由一群「工蜂」一起行動。

目前，部分涉事的賬號已經被Twitter以傳播垃圾信息為由關停。