36歲美國女演員Allison Mack長相甜美，因在《超人前傳》（Smallvile）飾演Chloe Sullivan一角而為人熟悉人氣大增，去年驚傳她為邪教組織操控女性，並將女性訓練為性奴隸而被拘捕，於美國時間週一（8日）在法庭流淚認罪並道歉：「我對受害人們感到非常抱歉，我很抱歉傷害了她們。」她將面臨最高40年監禁。

Allison Mack外貌甜美，在《超人前傳》（Smallvile）飾演Chloe Sullivan一角。（網上圖片）

據稱，Allison Mack負責「招募」女演員加入一個叫「The Source」的組織，並聲稱能專門對女性進行指導。不過，實質上「The Source」是由邪教組織「NXIVM」的首領Keith Raniere創辦兼領導的，而美國司法部宣稱，Keith Raniere在過去的20年裏，用自己的公司創辦了一個叫「DOS」的秘密團體，專門遊說女性加入，並聲稱能帶來力量及消除缺點。Allison Mack去年因涉嫌性買賣、性買賣共謀及強迫勞動共謀而被FBI拘留調查。她於8日上庭時對傳媒表示自己亦被騙了：「我誤信了Keith Raniere，以為他的目的真的是為了幫人，我真的非常錯誤。」

邪教組織「NXIVM」的首領Keith Raniere。（網上圖片）

事實上，「DOS」以金字塔為藍本，是一個將成員分做為不同階級的組織，包括「主人」，以及幾個等級的「奴隸」。最底層為「奴隸」，而「奴隸」又可以招募新人加入做「奴隸」，介紹一定數量的「奴隸」後可以升呢做「主人」。而「主人」則可以臣服所有「奴隸」，換句話說，「奴隸」必須服從「主人」以上的人。而站在金字塔頂的，就是創辦人Keith Raniere，而Allison Mack則只在他之下的一個階級，據稱她一直得到Keith Raniere在經濟上和其他方面的好處作為交換。

Allison Mack於8日上庭認罪。（Getty）

加入組織前，首先要交上各種「文件」，包括裸照、財產證明文件等等作為擔保才有資格加入。而所有新的「奴隸」都要全裸接受標記儀式，由「主人」欽點一名「奴隸」執行儀式，在這個新加入的「奴隸」盆骨位置印上「DOS」組織的烙印，亦安排另一個負責制服反抗的人。而這個記號其實包含了Keith Raniere的縮寫「KR」。

「DOS」組織內所有的「奴隸」盆骨位置都印上了Keith Raniere的縮寫「KR」。（網上圖片）

其中兩名被騙加入「DOS」的受害女性表示，自己被Allison Mack要脅與Keith Raniere發生性行為，而且被要脅如果反抗就會將她們的「擔保」（即裸照）公諸於世。然而，所有「奴隸」早就被告知，她們呈上的裸照極大機會因各種原因而被公開，例如讓其他人知道「DOS」的存在、抑或企圖想離開組織的話，所有的「擔保」文件都會一一被公開。