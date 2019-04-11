【我都係差人】原公安副局長變身黑老大　被捕要求「善待戰友」

11日，海南省公安機關舉辦新聞發布會，通報剛剛偵辦的原海口市公安局秀英分局副局長陳先福涉黑涉惡團夥案件情況。 發布會稱，陳先福被捕的時候還表示「我也是警察」，要求警察「善待」他。

警方行動現場。（中新網）

據悉，2018年11月21日，海南省公安廳收到省領導批轉的反映陳先福涉黑涉惡問題的實名舉報信後，立即組織專門人員，對線索開展核查。

經查，陳先福原為海口市公安局秀英分局副局長，後下海經商。自2006年以來，以他為首的涉黑涉惡犯罪團夥，長期以暴力手段稱霸一方，涉嫌非法採礦、故意傷害、尋釁滋事、容留他人吸毒、販賣毒品等違法犯罪以及干擾基層組織選舉等行為。

4月1日凌晨2時許，海南省公安廳組織定安縣公安局、海口特警支隊、海口秀英分局共378名警力，對陳先福涉黑涉惡犯罪團夥開展集中收網行動，共抓獲31名犯罪嫌疑人，凍結、扣押、查封涉案人員資產共計約合4300萬元人民幣，扣押涉案車輛22輛、刀具2把及金銀首飾、煙酒等一批物資。

面對來抓捕他的警察，陳先福還要擺一擺「老資格」，自稱「一等功臣」、「戰友」。他說：「我曾經是一等功臣，知道吧？」「你們也是警察，我希望你們善待你們自己，善待你們的戰友……我也是警察。」

（長安街知事、南海網）