江西村民被逼遷墳否則「按掃黑除惡制裁」　官方：將問責相關幹部

江西上饒一名周姓村民周三（10日）向內媒表示，他的家族因未依規定及時遷墳而收到政府告知單，要求他們在2天內完成遷墳，否則將對其「按相關法規結合掃黑除惡專項鬥爭依法制裁」。 事件引發火熱批評聲，上饒廣豐區委宣傳部周四（11日）通報指，經調查，涉事社區相關幹部對掃黑除惡政策理解有偏差、用詞不準確，發放了不當告知書，造成不良社會影響。除要求收回不當告知書外，還責成相關社區幹部向當事村民賠禮道歉，並啟動問責程序。

周姓村民一家人收到的告知單。（網上圖片）

當事的周家表示，當地柳塢社區自去年清明期間開展遷墳工作，他們家族的成員亦從政府領取了遷墳費，每座墳為人民幣3200元。雖然領取了遷墳費，但部分家族成員卻對遷墳一事持反對意見，因此至今年清明仍未完成遷墳。

該家人上周五（5日）接到社區綜治辦發送的告知單，指他們家有4人於2018年清明期間領取了6座墳的遷墳費，但至今仍有5座未遷移，要求需在4月7日前全部遷移完畢，否則將「按相關法規結合掃黑除惡專項鬥爭依法制裁」。

周姓村民稱，他們家族確實存在遷墳不及時的情況，但不知為何能與黑惡勢力扯上關係。他回憶，社區幹部下達告知單時，曾表示他們已經滿足黑惡勢力「3人以上」的認定標準。在這樣的要求下，他們不得不按規定遷好了墳墓。

村民遲未遷墳，被告知要「按掃黑除惡制裁」惹議。（示意圖／視覺中國）

社區書記：不遷墳屬於惡勢力

事件在網上掀起批評聲浪，柳塢社區黨支部書記王志成回應表示，對告知單中出現的掃黑除惡用語，根據「無黑除惡，無惡治亂」的精神，不遷墳的村民「黑勢力夠不上，惡勢力是肯定的」。下溪街道黨工委書記林輝則說，部分社區幹部可能片面理解了政策，導致用語不太妥當，將及時糾正、整改。

調查組：要求幹部賠禮道歉

江西上饒廣豐區委宣傳部周四（11日）通報，區委區政府十分重視事件，成立專門工作組調查處理。經調查，在2018年城中村改造搬遷項目中，涉及柳塢社區遷墳119座，當年墳主全部領取遷墳費用，並在2018年底遷移110座。截至目前，該村周氏家族仍有9座墳未遷。

通報指，在落實後續遷墳工作中，社區幹部自身法律知識掌握不夠，對掃黑除惡政策理解有偏差、用詞不準確，發放了不當告知書，造成不良社會影響。事發後，下溪街道已收回不當告知書，責成相關社區幹部向當事村民賠禮道歉，並啟動問責程序。同時，下溪街道組織全體幹部召開會議，進一步加強法律知識學習，理解政策精神。

（新京報、廣豐融媒客戶端）