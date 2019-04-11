【中鋁貨運火車出軌】煞車失靈急衝翻側壓毀民房　4人證實死亡

河南鞏義市周三（10日）深夜發生貨運火車出軌事故，一幢民房被壓毀。截至周四（11日）下午，6名失蹤者中已有4人被尋回，均證實死亡，目前救援工作仍然持續。

事發在當天深夜10時許，中鋁物流中部陸港公司一列運送礦石的自備火車，在專用鐵路口頭段突然煞車失靈，火車司機呼叫調度室並採取緊急措施後，列車仍然失控衝進避難鐵路中，最終出軌翻側。

火車上有大量鋁礦石。（微博）

據了解，該列貨運火車共有25節車廂，總重量達2350噸，當時正自西向東從鞏義往中鋁礦業運送鋁礦石。由於衝力過猛，火車車頭及前13節車廂，在撞到附近一幢民房及後方的土嶺後疊加、扭曲。經初步了解，6名失蹤者中，有4人是火車機組人員，另名2人則是民屋中的村民。

事發後中鋁公司已要求涉事路線所有列車停運，省市區三級的應急、消防、醫療、公安等部門，以及中鋁公司、鄭州鐵路局亦立工作組展開搶救工作，調動150噸和100噸級的吊臂車，以及6輛救護車，有200多名搜救人員參與現場救援。惟由於現場情況複雜，加上有大量鋁礦石，空間有限，搜救工作相當困難，目前救護人員正努力將疊壓在一起的列車車廂切割，再用吊臂車分離。

（綜合報道）