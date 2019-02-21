【普悠瑪出軌】最年幼7歲傷者昏迷4月終甦醒！母：好期待他喊媽

去年10月21日台灣普悠瑪自強號翻車事故中，腦部受重傷的7歲男童謝沛帛昏迷4個月後，今天傳出喜訊，謝媽媽徐美珍說，沛帛雖還在觀察期，但病情一天比一天好，原本眼神渙散，眼睛四處飄移，19日意識好轉，眼睛能盯著人看，親友跟他說話，他開始有回應，也會微笑，徐美珍說：「苦等了4個月，我好期待沛帛能喊我一聲媽！」

人在台北振興醫院照顧謝小弟的徐美珍在電話訪問中表示，沛帛在事故中腦部受到重創，昏迷指數3，右側顱骨嚴重毀損凹陷，在宜蘭博愛醫院接受兩次顱骨重建手術，一直處於危險狀態，儘管去年12月23日從博愛醫院轉院台北榮總，今年1月23日再轉院到振興醫院，縱使農曆春節期間隨她返家過年，並在年初二他自己拔掉鼻胃管，也開始進食非流質食物，但一直處於觀察期，半昏迷狀態，對外界刺激沒有回應。

徐美珍說，沛帛直到19日才對奶奶說話有反應，20日也跟前來探訪的安得烈慈善協會執行長羅紹和有些簡單互動，會對人笑，羅紹和跟沛帛說「再見」時，沛帛也會輕輕抬手回應，徐美珍說：「普悠瑪事故到今天剛好滿4個月，沛帛昏迷整整4個月，終於逐漸甦醒，雖然清醒的程度是多少，還要醫生專業判斷，但確實一天比一天進步，我好期待他看著我，叫我一聲媽。」

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家住台東市的7歲謝小弟去年10月19日因爺爺的妹妹嫁女兒，他跟著爺爺謝介欽及奶奶到新北市新莊參加婚宴，因隔天剛好是謝介欽生日，一行人於是又到桃園市楊梅兒子住處住了兩晚順便慶生，10月21日才返回台東，不幸搭上翻覆的普悠瑪，徐美珍公公罹難，婆婆手骨折、沛帛腦部重創及左手骨折，一度命危。

徐美珍說，10月21日當天晚上接到婆婆打電話求救說：「這裡好黑，我手好痛，快來救我……」她立即打開電視，就看到翻車的新聞快報，因公公、婆婆及沛帛3人就搭上出事的普悠瑪，她的心好像瞬間停止跳動，整個人急得像熱鍋上螞蟻，匆匆趕往宜蘭，一邊打手機，反覆一間一間的問醫院，隔了好幾小時後才問出公公及沛帛在博愛醫院，婆婆被送到聖母醫院。

過去4個月，她從徬徨無助、痛苦、期待，到如今有了希望…她必須感謝社各界的愛心與關懷，包括羅紹和曾4度探望沛帛，宜蘭天裕飯店的老闆娘讓她免費住了2個月，方便她就近照顧沛帛。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】