張扣扣為母報仇殺三父子　案件二審維持死刑判決

陝西男子張扣扣為母報仇，22年後用刀捅死鄰居三父子一案，今日在今天（11日）陝西省漢中市中級人民法院二審，法院駁回上訴，維持對張扣扣判死。 判決書指，張扣扣有追殺及二次加害案中兩名死者的情節，犯罪手段兇殘，雖然事後自首，但仍不足以從輕處罰。

張扣扣殺人案二審維持判死。(網上圖片)

法院的判決書指，張扣扣作案前未發現有精神異常，而且認定張扣扣是經精心策劃和有預謀地認定三名被害人，事先跟蹤、守候，在犯罪過程中有追殺其中一名受害人王校軍，以對另一受害人王正軍有二次加害情節，殺人犯案的意願堅決，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，後果和罪行極其嚴重。雖然張扣扣事後自首，是退役軍人，亦沒有犯罪前科及在看守所表現良好，但仍不足以對其從輕處罰，法院決定駁回上訴，維持一審判決。

上訴人張扣扣在回答辯護律師的發問時表示，自己沒有精神病，否認檢察機關說他為報復社會而隨便殺人，又指自己被警員誘導作供，到作最後陳述時，張扣扣感謝為其辯護的律師，又指最後判決如何都會接受。

因為記恨鄰居王正軍22年傷害張扣扣母親致命，張扣扣在去年2月15日（大年三十）持刀襲擊王正軍及其兄長王校軍，二人當場死亡。張扣扣其後來到兩名死者的父親王自新家中，持刀刺向王自新致其死亡，並在兩日後到公安機關投案自首。今年1月被法院一審判處死刑。