【一帶一路】馬來西亞重啟東海岸鐵路項目　中方：友好協商結果

馬來西亞首相辦公室周五（12日）發布聲明稱，中馬雙方的企業簽署了一份補充協議後，將重啟在東海岸的鐵路項目（ECRL）。 對此，中國外交部發言人陸慷當天回應稱，中馬通過友好協商最終達成解決方案，希望雙方能夠早日恢復項目建設。

馬哈蒂爾去年5月上台後承諾，會檢視前任首相納吉所批准鐵路及高鐵興建計劃，當中包括中國企業所承建的「東海岸鐵路計劃」，今年1月曾證實已終止該計劃。圖為馬哈蒂爾。（資料圖片/路透社）

馬來西亞的聲明表示，橫貫馬來西亞半島、連接兩個港口的東海岸鐵路項目的成本，從原先的655億令吉（約合1255億港幣）減少至440億令吉（約合843億港幣）。「成本削減後，肯定會讓馬來西亞受益，減輕給國家財政造成的負擔。」

聲明還指出，在補充協議簽署前，Malaysia Rail Link Sdn Bhd.與中國交通建設股份有限公司以及中馬兩國政府進行了幾個月的談判。

據《華爾街日報》報道，東海岸鐵路項目被視為中國「一帶一路」倡議在東南亞的組成部分，但馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）去年上台後，其領導的新政府取消或擱置了一系列大型基礎設施項目。

報道又指，馬來西亞政府官員稱，馬哈蒂爾料將在本月底到訪中國，並在北京參加「一帶一路」論壇。

中國外交部發言人陸慷表示，中馬通過友好協商最終達成解決方案。（資料圖片）

對此，中國外交部發言人陸慷12日表示，中馬互為傳統友好鄰邦和重要的合作夥伴，雙方都高度重視彼此之間的友誼和合作，兩國政府部門和企業一直就有關項目保持密切溝通，樂見雙方通過友好協商最終達成解決方案，希望雙方能夠早日恢復項目建設，「好事辦好，擴大互利共贏。」

（綜合報道）