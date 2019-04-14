【有片】雲南鶴慶村民吸煙引發山火　當地千餘人參與撲救

據雲南省鶴慶縣新聞辦消息，鶴慶縣辛屯鎮南河村東面山4月12日下午2點左右發生森林火災。 鶴慶新聞辦13日通報指出，經查明，起火原因為南河村一名53歲奚姓男性村民在田邊務農時吸煙引起，奚男已被當地森林公安依法羈押。

火場形成2條不連貫火線，北線由南向東北方向蔓延，東線由西向東方向蔓延，2條火線火勢均較強。（網上圖片）

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鶴慶新聞辦13日晚間7時33分在官方微博發布通報指，截至當日18時許，火場形成2條不連貫火線，北線由南向東北方向蔓延，東線由西向東方向蔓延，2條火線火勢均較強，且火場風向不定、山高坡陡、樹木茂密，撲救十分困難。

通報指出，當地共已投入兵力1325人和M-26直升機一架，採取地空配合、人工直接撲打方式全力撲救。雲南省森林消防總隊調集保山森林消防支隊、大理州政府調集州武警支隊兵力已到達火場開展撲救，祥雲縣、巍山縣、洱源縣、解放軍某部共330人正趕赴火場途中。

鶴慶新聞辦還通報指，經查明，起火原因為南河村一名53歲奚姓男性村民在田邊務農時吸煙引起，奚男已被當地森林公安依法羈押。事件引發網民熱議，不少人批評奚男在森林範圍吸煙釀成大禍，亦有人為消防員祈福，希望他們平安歸來。

網民熱議：

「吸就算了，還亂彈煙灰亂扔煙頭，甚至不熄滅丟棄煙頭。這樣的人沒有公德心，很惡心」 「吸煙者賠償得起嗎？」 「一隻煙的代價」 「保護好自己，消防員平安歸來」 「進山進林地，抽煙，燒烤，燒紙錢……都是陋習，應堅決禁止！」

（雲南省鶴慶縣新聞辦）