【深圳暴雨】倖存工人憶逃生過程：跑唔贏洪水　堵住排水口化險情

本月（4日）11日夜間，深圳出現暴雨並引發洪水，16名正在福田區和羅湖區三處不同河道清淤作業的工作人員被暴雨形成的洪水卷走，其中11人證實死亡。 有倖存工人指，當日洪水來得很急，一度堵塞了出口，自己也險些被沖走，直至消防員到來救險才得以保命。

一名工人被消防員救出，工人身體多處受傷要留院檢查。（澎湃新聞）

事發後，深圳出動救援隊搜索被洪水沖走的工人。（網絡圖片）

胡波（化名）與張曉東和另一名工友，在11日晚一起在羅湖區西湖賓館附近一個工地施工，工地已經完工，胡波等人的清瘀工人下去只為調整設備。但突然暴水湧至，胡波形容是「人跑都跑不贏」，他們一起跑到出口附近，但此時一輛鏟車堵住了去路，而由於水流太急，他們一時沒法逃出去。

胡波馬上打電話給老闆，指自己被困，要求對方找消防員救援，然後胡波一邊用嘴叼住手提電話，一邊又以爬梯姿勢，將自己固定在井蓋銅筋上，最終成功等到消防員到來。三人之中，張曉東最遲被救出，他身體多處受傷，住院時情緒低落，常一言不發，只是向醫生表示頭痛胸悶。其餘兩人沒大礙。

胡波的另一名工友董健（化名）也經歷了險情。洪水到來之際，董健和其他工友同樣在地下工作，有工友當時提議往下走，但董健不同意，並帶領工友走到往上走，去到一個高點，工友們堵塞住附近的排水口及牆壁縫隙，減慢了水湧入，水位很快便下降，工人得以脫險。

（澎湃新聞）