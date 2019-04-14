馬雲再論「996」工作制：關鍵在人生的意義和奮鬥的方向在哪裡

浙江杭州早前有電商企業宣布推出「996」工作制，即早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天，工時之長卻引起社會爭議。 繼「996是福氣」的言論後，阿里巴巴董事局主席馬雲今日再就「996工作制」發言。他稱「996對不對」不是問題的關鍵，關鍵是人生的意義和奮鬥的方向在哪裡，「找到喜歡的事，不存在996這個問題；不喜歡不熱愛，上班每分鐘都是折磨。」

馬雲指，「996」的關鍵，在於人生的意義和奮鬥的方向在哪裡。（資料圖片）

馬雲在文中寫道，「996對不對」並不是關鍵，關鍵是人生的意義和奮鬥的方向在哪裡，找到喜歡的事，不存在996這個問題；如果不喜歡不熱愛，上班每分鐘都是折磨，「找工作如同找對象，真正的愛情你不會覺得時間長，但不合適的婚姻是度日如年。」

他表示，沒有人喜歡在一個強制996的企業工作，既不人道，也不健康，更難以持久，即使工資再多，員工也會跑光。想讓員工通過996而獲利的公司是愚蠢的，也不可能成功的。但是這世界確實有很多996，甚至「007」的人。不僅僅是企業家，大部分成功或有追求的藝術家、科學家、運動員、官員、政治家基本上都是996以上的。不是因為他們有超常的毅力，而是因為他們超愛自己選擇的事業，他們為此付出超常的奮鬥和努力，才獲得了常人沒有的「成功」。

「怎麼過一天24小時 決定我們會成為什麼樣的人」

馬雲又道，當一個人願意，事情的意義超越金錢利益，「幹這個再苦再累都感覺快樂。」真正的996應該是花時間在學習、思考和自我的提升上。那些能堅持996的人一定是找到了自己的熱情之處，找到金錢以外的快樂之處，他們享受自己在8小時以外的學習、思考，探索的路徑上，找到自己工作快樂點的人是幸福的，有福報的。為加班工資而996的人是很難持久的。

馬雲結尾強調，人生是不公平的，有的人生下來就很錢，有的人生下來就很會讀書，但是有一樣是公平的，就是每個人每一天都是24小時，選怎麼過這24小時，決定我們會成為什麼樣的人。「追求每分每秒的工作生活平衡，追求點點滴滴的事事公平，長期來看就是最大的不平衡和最大的不公平。生活既不公平，但也很公平！」