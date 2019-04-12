稱996工時制是「福報」遭批　馬雲急撇：不應亦不能強制

浙江杭州早前有電商企業宣布推出「996」工時制，即早上9時上班，晚上9時下班，一周工作6天。事件惹來不少批評，甚至驚動勞動監察部門介入調查，表明有違法加班就會查處。 已經宣布會交棒卸任的阿里巴巴董事局主席馬雲，日前在一場內部交流會上就「996」工時制表態，直言「我認為是我們這些人修來的福報」，同時也「需要996。」

事緣有內地互聯網程式員在網上建立一個名為「996.icu」的網站，控訴公司強制推行「996」工時制，不人道之餘更有違標準工時的法規，引來不少同病相憐的網民留言聲討。

馬雲稱就「996」工時制表態稱「我認為是我們這些人修來的福報」。（資料圖片）

「我個人認為，能做996是一種巨大的福氣，很多公司、很多人想996都沒有機會」，馬雲卻表示，年輕的時候不去做，就沒有其他時候可以做，「你一輩子沒有996，你覺得你就很驕傲了？」馬雲直言，世上每個人都希望成功，但要成功就必須付出超越別人的努力和時間。

馬雲又提到，阿里巴巴早年也會加班，但不是一般的「加班」，而是「加學習的班」，「我們8小時工作以後，最主要晚上是復盤、學習。我們今天做錯了什麼、什麼事情應該修復，我們應該互相怎麼學習。」

顯然這天有不少阿里巴巴的員工正在加班。（微博）

馬雲更稱在世界上以「996」方式工作的人有許多，甚至每天工作12小時、13小時，但並不是所有人都有機會利用「996」去做「有價值、有意義並且還能夠有成就感的事」。馬雲以自己作例子，稱「到今天為止，我肯定是12x12以上」，希望阿里巴巴的員工能「熱愛你做的工作」，「如果你不熱愛，哪怕8個小時你都嫌很長，如果你熱愛，其實12個小時不算太長」、「所以即使你不996，你也不知道幹嘛。」

馬雲稱希望阿里巴巴的員工能熱愛工作，如此一來「其實12個小時不算太長」。（微博）

馬雲的言論引起軒然大波，面對輿論批評，馬雲周五（12日）晚上透過官方微博再次解釋，稱「任何公司不應該，也不能強制員工996」，表明阿里巴巴是提倡「認真生活，快樂工作」，但認為「年輕人自己要明白，幸福是奮鬥出來的」，「如果你希望自己的未來比普通人幸福快樂，但又不願意付出比普通人更努力的代價，那麼那些合法合情合理，永遠正確的話更適合你。如果需要，那些我也會講，而且講得很好！但我想年輕人應該有機會聽到真話。」

（綜合報道）