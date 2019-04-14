過百名國際學者致函清華校長邱勇　批懲罰許章潤損害大學聲譽

清華大學法學院教授許章潤去年發文要求恢復國家主席任期制及「平反六四」，遭到清華大學撤職和停課等處分。 著名美國漢學家黎安友（Andrew Nathan）等7位國際知名學者日前發起致清華大學校長邱勇的聯署公開信，要求恢復許章潤的正常工作，至本周四（4月11日）已有120位國際學者參加簽名。

國際學者聲援許章潤的公開信。(網站截圖)

除了黎安友外，其餘6位發起公開信的學者包括澳洲國立大學中華全球研究中心創始人兼主任白傑明（Geremie Barme），美國蒙大拿大學中國歷史學者萊文（Steven Levine）、美國加州大學河濱分校教授林培瑞（Perry Link）、巴德學院教授馬毅仁（Ian Buruma）、紐約亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell），以及法國國家科學研究院國際研究所研究員白夏（Jean-Philippe Beja）。

公開信只有兩段，指清華大學作為世界排名極高的大學，在校方懲罰許章潤教授一事，聲譽受到嚴重損害。又促請清華大學恢復許章潤的教職，包括他的教學和研究工作，以及免除對許章潤的其他處罰。書中又指出聯署會一直開放至周五（19日），之後就會送予清華大學。

許章潤上月被清華大學通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生，以及停止科研活動等。(資料圖片)

許章潤獲清華校友、海外內人士多方聲援

許章潤去年7月24日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，指中共回歸極權政治，又批評當局搞「造神運動及個人崇拜」；他並要求在2019年的兩會上，再度修憲以恢復國家主席任期制度、「平反六四」、反思對外大量援助，以及實施官員財産陽光法案等。許章潤3月底被校方通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生，以及停止科研活動等。有關部門或會調查許章潤去年到日本、英國的訪學行程。

許章潤獲得多方聲援，早前清華校友發起公開信，要求校方恢復許章潤的工作，獲北大、復旦等各大學校友、職工聲援，內地著名維權人士胡佳、維權律師王宇、作家查建英等人也有聯署。

（自由亞洲電台）