籲恢復國家主席任期制　清華大學法學教授許章潤遭撤職停課

清華大學法學院教授許章潤去年發文要求恢復國家主席任期制及「平反六四」，近日傳出他突遭撤職、停課。 根據Twitter流傳的消息，許章潤對外證實遭撤職一事，稱清華大學專案組已對他作出第一階段處分，包括撤職、停課以及停止科研等；待專案組對他正式立案調查後，再決定後續處罰。

清華大學法學教授許章潤先前呼籲恢復國家主席任期制，近日傳出遭到撤職及停課。（視覺中國）

自由亞洲電台周一（25日）報道，清華大學內部人士證實許章潤日前被校方通知撤銷所有職務、禁止上課及輔導學生，以及停止科研活動等。有關部門或還將調查許章潤去年到日本、英國的訪學行程。

許章潤去年7月24日發表「我們當下的恐懼與期待」一文，指中共回歸極權政治，又批評當局搞「造神運動及個人崇拜」；他並要求在2019年的兩會上，再度修憲以恢復國家主席任期制度、「平反六四」、反思對外大量援助，以及實施官員財產陽光法案等。

發表數篇長文 倡政治體制改革

許章潤其後再發表題為「中國不是一個紅色帝國」等2篇長文，呼籲政治體制改革。許章潤在結語中，明確表示藉3篇長文為自由發聲。

許章潤的好友章詒和則呼籲知識界站出來。她說，許章潤是非常優秀的教師，卻因幾篇文章而被禁止授課。她呼籲大家無論政治立場如何，都應表明態度，每個人都勇敢站出來的話，清華大學就不可以肆意妄為。

現年57歲的許章潤還擔任清華大學法治與人權研究中心主任、天則經濟研究所特約研究員等。去年他發文批評習近平修憲取消國家主席任期時，異議人士鮑彤曾呼籲當局，不要讓敢於發聲的許章潤「消失」。

（中央社／自由亞洲電台）