【江蘇化工廠爆炸】再有17名疑犯遭警方採取刑事強制措施

位於江蘇鹽城響水縣的江蘇天嘉宜化工有限公司上月21日發生大爆炸，造成78人身亡，逾600人受傷。 據官方通報，4月15日（周一），公安機關對江蘇天嘉宜化工有限公司及為該公司相關項目作虛假評價的中介組織，涉嫌犯罪的17名疑犯採取刑事強制措施。截至目前，共有26名疑犯被採取刑事強制措施。

大爆炸事件造成78人身亡，逾600人受傷。爆炸還造成了一個直徑達170米，深約2米的巨坑。（人民網）

事後的衞星圖清晰可見爆炸現場遺下黑色的巨坑。（Planet Labs Inc.）

據此前報道，鹽城市委宣傳部本月3日曾發布消息稱，響水「3‧21」事故發生後，公安機關立即開展調查工作，並於3月23日立案偵查。已對江蘇天嘉宜化工有限公司3名負有重大責任的疑犯採取刑事強制措施。

4月13日（上周六），鹽城市委宣傳部又指公安機關決定對江蘇天嘉宜化工有限公司及其控股股東江蘇倪家巷集團有限公司另外6名負有重大責任的疑犯採取刑事強制措施。

大爆炸事件造成78人身亡，逾600人受傷。爆炸還造成了一個直徑達170米，深約2米的巨坑。本月4日，江蘇鹽城市決定徹底關閉響水化工園區。鹽城政府表示，要舉一反三做好全市面上的化工整治工作，根據省化工行業整治提升方案，進一步提高化工園區、化工企業整治標準，支援各地區建設「無化區」。

（綜合報道）