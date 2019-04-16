中國留學生在美被送精神病院　華領館：注意「你等着瞧」等口頭禪

據中國領事服務網消息，美國紐約州一名中國留學生張某近日向中國駐紐約總領館求助稱，其因瑣事與同學發生爭吵，周圍同學感覺異常叫來學校心理醫生，校醫與張某簡短交流後，隨即呼叫救護車將其送到精神病院檢查。 張某事後回憶稱，自己與同學爭吵以及與校醫溝通過程中情緒激動、緊張，對校醫的問題「是否想報復他人」、「是否有過自殺想法」極為反感，沒想到自己因此被送到精神病院檢查，留院觀察48小時後才經醫生許可出院。

駐紐約總領館稱，近期有中國留學生在美被強制送往精神病院診治。（視覺中國）

總領館表示，近期接到多宗中國公民因自身表現被強制送精神病院診治的求助案例。其中有人經診斷確需專業治療，入院後得到及時救治，亦有人因未控制好情緒與人激烈爭吵，出現不當言行或溝通誤解，被懷疑患有精神疾病而送醫檢查。

領館指出，美國對精神病人的處置十分嚴肅，各州均有為精神病人提供救助的法律規定。紐約州《心理健康法》就明確授權疑似精神病人的親屬、同居者、醫生和社區服務機構等提出申請，經專科醫生鑑定後將其收治入院，期間警察和救護車可應申請者要求出動。

該法還規定，在緊急情況下，如當事人面臨自殺或傷害他人的風險，其親屬、醫院或警察等無需事先取得專科醫生鑑定，即可強制將其送往精神病院。專科醫生需在一定留院觀察期內評估病人精神狀況，以決定是否需要繼續留院治療；即便當事人精神沒有問題，觀察期內未經醫生同意是無法出院。

領館提醒在美中國公民，不可用威脅他人或公共安全的言語開玩笑。（新華社）

學生言語失當 校醫可強制送院

領館強調，美國大學對於學生精神疾病狀況往往更謹慎，經校醫評估後即可能送往精神病院診治。學生的精神狀態、言行舉止都是校醫判斷依據，諸如「不想活了」、「你等着瞧」或「同歸於盡」等帶有恐嚇意味的口頭禪、玩笑話，均可被認為具有攻擊性，隨意說出口可能面臨被強制送醫或其他嚴重後果。

領館呼籲在美中國公民，遇到爭執糾紛要保持冷靜，勿大聲爭吵或作出激烈的肢體動作，說玩笑話也要有限度，不可用威脅他人或公共安全的言語開玩笑。如被強制送醫，要保持鎮定，積極與醫生溝通。

（中國領事服務網）