中國人赴荷蘭食大麻蛋糕致行為失控　華使館提醒勿試：或構成犯罪

中國駐荷蘭大使館今天（17日）發布公告，指近年來有部分旅荷中國公民為滿足好奇心，在軟性毒品店（Coffeeshop）吸食大麻蛋糕、迷幻蘑菇等軟性毒品，導致精神恍惚、行為失控，給自己帶來不必要的麻煩。 使館提醒公民要遠離毒品，並介紹荷蘭相關法律，包括禁止軟性毒品店向遊客出售軟性毒品，而個人在荷蘭種植或持有超出法律規定數量或用途的軟性毒品，或將軟性毒品攜帶出境，都將被追究法律責任。

中國大使館呼籲赴荷蘭公民勿使用大麻蛋糕（圖）等軟性毒品。（網上圖片）

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毒品店禁遊客購買 帶出境最高囚6年

使館指出，荷蘭對軟性毒品採取「寬容政策」，但購買、持有、吸食或出售相關毒品仍受荷蘭法律嚴格管控。就持有30克以內而言，最高可被處以75歐元（約合666港元）罰款，其中18歲以下者最高可被處30小時義務勞動及（或）80至150歐元（約合710至1331港元）罰款。若持有30克以上則將構成犯罪，最高可被判處2年監禁，及（或）繳納16750歐元（約合14.9萬港元）罰款。

使館又提及，荷蘭全境的軟性毒品店自2013年起均不得向非荷蘭居民出售軟性毒品，顧客進入店前均依法須接受居留證件檢查。使館還特別強調，若將在荷蘭購買的軟性毒品攜帶出境，最高可被判處6年監禁並繳納7.8萬歐元（約合69.2萬港元）罰款。

有中國網民分享食用「迷幻松露」的心得。（網上圖片）

中國網民試迷幻松露：喪失意識，以為要死了

事實上，有不少中國網民在網上分享於荷蘭吸食軟性毒品的經歷，雖然不少是為勸人遠離危險，但亦勾起讀者好奇心，令追隨者湧現。

一名「知乎」問答網站用戶就分享自己在荷蘭使用迷幻松露（Magic Truffle）的心得，他指迷幻蘑菇（Magic Mushroom）已因安全問題禁售，迷幻松露則是其孢子，吃起來「口感就像是受潮了的核桃，並且有點酸」，但很快就喪失了意識和時間感，「到最後如何說話如何認字之類的常識也全部喪失」，接着產生各種幻覺，一度以為自己要死了，直到6小時後才恢復意識。

對於那些私訊他「求代購的或者問哪裏能買的」，他則奉勸「小朋友們切勿作死」「對未知表示好奇是正常的反應，但是真到行動上要有分寸」。

（綜合報道）