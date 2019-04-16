【國產GPS】京雄高鐵北京段開始鋪軌　首次採用北斗定位系統

本月15日（周一），新建京雄高鐵正式開始鋪軌。此次鋪軌首次採用了加裝中國自主研發「北斗」定位系統的鋪軌機，保證鋪軌作業時精準定位機車行進位置，同時在機身前後方安裝攝錄鏡頭，實時傳輸線路上機車運行畫面和行駛速度。確保鋪軌作業運輸智能化、信息化。

本月15日（周一），新建京雄高鐵正式鋪軌。（中國鐵路）

京雄高鐵為連接北京與雄安新區的城際鐵路，起自李營站，終到雄安站，全長92.4公里。其中李營至大興國際機場段為69公里，將於9月30日與北京大興國際機場同步開通運營，必須在兩周內完成鋪軌。

中國鐵建十二局首次採用了加裝中國自主研發「北斗」定位系統的鋪軌機，保證鋪軌作業時精準定位機車行進位置，同時在機身前後方安裝攝錄鏡頭，實時傳輸線路上機車運行畫面和行駛速度。搭建起國內鋪軌作業領先的運輸調度智能化控制平台，實現了鋪軌作業運輸調度指揮信息化、機車運行監控實時化、施工安全管理系統化、統計分析自動化四大目標。

據悉，9月30日京雄高鐵北京段通車後，旅客從北京西站到大興國際機場僅需20分鐘。大興國際機場至雄安段將於2020年底投入使用。

北斗導航衛星系統模型。（視覺中國）

北斗衛星導航定位系統是中國從1990年代開始自主研發的重要科技項目，目前的定位精確度為10米，測速精確度0.2米/秒，授時精確度10納秒。在北斗衛星系統成熟之前，中國的衛星導航定位一直依賴美國的GPS系統。迄今為止，全球有4個導航系統具備為全球服務的能力，分別為美國的GPS、俄羅斯的格洛納斯、歐洲伽利略和中國北斗。

（《科技日報》）