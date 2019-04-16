【埃塞俄比亞空難】中國民航局：波音申請適航　但復飛有三大原則

自埃塞俄比亞航空空難以後，中國民航局宣布停飛涉事波音737 MAX 8型號的全部客機。 民航局適航司司長徐超群在周二（16日）表示，波音公司已在上月中提出適航申請，目前正在審批當中，強調復飛須具備有三個原則。

徐超群提到，宣布停飛由於埃航空難與和獅航空難的情況極為相似， 「出於對人民群眾生命財產的保障考慮，也考慮到飛行風險和管控，同時為了確保安全，民航局在第一時間作出決定，要求各國內航空公司在3月11日18點前暫停737 MAX 8的商業運行。」

隸屬埃塞俄比亞航空的波音737 MAX 8客機於起飛後不久墜毀，機上149名乘客和8名機組人員全部罹難。（中新社）

事實上，就在事發前3天，民航局就與波音及美國聯邦航空管理局召開專題研討會，會上針對波音所提出的737 MAX飛機飛控系統設計改裝方案，向波音和美國聯邦航空管理局人員了解情況及提出關切。

徐超群指，波音在上月15日就飛機飛控系統設計更改方案，通過美國聯邦航空管理局向民航局提交適航認可申請。民航局受理申請後，隨即成立專項技術小組，啟動審查工作。目前按照適航規章要求，民航局已向波音公司及美國方面提出相關問題，正等待回應。

徐超群（中）在新聞發布會上表示，波音737 MAX 8要復飛有三大原則。（微博）

徐超群表示，恢復運行的時間要根據問題獲得解決的時間而定，先決條件是至少需要達致三個原則，分別是確保飛機設置符合要求、確保有關安全措施得到貫徹落實、以及調查清楚空難原因及要與改進措施相關。

至於具體的時間表，徐超群則稱有兩個原則，一是飛機要保證適航性才能頒發相關適航證，第二就是航空公司須根據民航局作出的飛機適航結論，來具體確定甚麼時候復飛。

（澎湃新聞）