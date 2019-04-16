平治再就新車漏油事件道歉　西安利之星被暫停營業

平治西安女車主維權事件繼續發酵，北京平治銷售服務有限公司指，已經協調西安女車主與經銷商達成共識，並再次就事件向女車主及公眾道歉。 至於涉事的授權店西安利之星，已經被要求暫停營業，平治方面已展開調查，若發現違法行為，將終止對該店的銷售營運權。

涉事的授權店西安利之星被要求停止營業。(網上圖片)

聲明中指，公司已就事件與女車主進行了面對面的溝通，並協調女車主與相關授權經銷商達成了諒解共識。公司再次就事件向女客戶道歉，並感謝她繼續信任公司品牌。

聲明中續指，事件暴露出相關經銷商在客戶服務及商務運營方面的存在的問題，已經對相關經銷商的經營合規性展開調查，並即時暫停該授權店的銷售運營，直至有明確的調查結果。若發現相關經銷商的銷售行為不合法不合規，其銷售運營授權將被終止。公司亦會啟動針對經商網絡的審查，確保所有授權店都合法合規經營。

平治亦指相關經銷商的行為辜負了客戶、廣大消費者，會吸取深刻教訓並將立即整改，並就事件對社會帶來不良影響向公眾道歉。

銀保監會已要求北京銀保監局對奔馳汽車金融公司開展調查。(網上圖片)

中國銀保監會要求北京銀保監局展開調查

另外，據稅務部門的工作人員指，女車主所交的「金融服務費」，實際上是第三方陝西元勝公司派駐在西安利之星4S店的工作人員收取的。元勝公司向女車主貸款支付買車的費用，就會收取貸款中的3％（12575元人民幣）作為報酬。元勝公司只留貸款金額的1%，另外2%存入西安利之星汽車有限公司的賬戶。西安利之星汽車有限公司以信息技術服務的服務費為名，為陝西元勝汽車貿易有限公司開發票。

中國銀保監會高度重視，已要求北京銀保監局對梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司是否存在通過經銷商違規收取金融服務費等問題開展調查。又重申經銷商不得以為汽車金融公司提供金融服務的名義收取費用，切實保護消費者合法權益。