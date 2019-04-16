西安平治女車主維權事件發酵：門市暗收「金融服務費」涉偷稅被查

陝西西安一名女車主近日新買價值66萬元（人民幣．下同）的平治（內地名：奔馳）豪車，還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。女車主為維權，將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，影片在內地引起熱議。 事件延燒數日，女車主上周六（13日）首次提出，其在不知情的情況下，被涉事門市收取1.5萬元「金融服務費」，且未收到發票。西安市稅務部門已對此事介入調查，而中國銀保監會亦表示已展開調查，將切實維護金融消費者的合法權益。

涉事女車主為維權將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴，影片在內地引起熱議。（網上圖片）

根據女車主的說法，她曾表示自己有能力全款購買這輛車，但門市銷售人員卻讓她做「奔馳金融貸款」，並表示利息低。她表示，付完首款後，在不知情的情況下被迫繳納服務費1.5萬元，對方還要求把錢轉至一個私人銀行戶口，並且沒有發票。她聲稱，在購買金融服務之前，銷售人員並沒有向她說明還有這項收費。

網民：門市強推分期貸款 圖獲更高利潤

綜合多間內媒報道，平治女車主的遭遇並非特例，業界收取金融服務費早已屬於「公開的秘密」。不僅是平治，幾乎所有為消費者提供金融貸款業務的汽車門市都會收取金融服務費。

報道指出，若全款買車價格是68萬元，分期付款就可能是66.5萬，優惠力度較大，但門市就會從中收取相應的金融手續費。正因如此，門市紛紛軟硬兼施勸說顧客分期付款，以謀求更高利潤。雖然顧客享受到較高的分期優惠，但加上金融服務費、保險費和銀行利息，最終可能比全款買車花費高出數萬元。

涉事門市。（網上圖片）

銀保監：對違規收費展開調查

央視記者周一（15日）了解到，西安市稅務部門已對此事介入調查，並向涉事的西安利之星4S店財務工作人員調查取證。調查組人員認為收取所謂「金融服務費」且未開具發票，已涉嫌偷稅漏稅，具體取證仍在繼續。

而據新華社同日晚間消息，中國銀保監會高度重視事件中的「金融服務費」問題，已要求北京銀保監局對平治是否通過經銷商違規收取此費用等問題開展調查，將根據調查情況依法採取必要監管措施，切實維護金融消費者的合法權益。

女車主接受央視專訪，稱自己「不是按鬧分配」。（央視新聞）

另一方面，涉事女車主周一（15日）接受央視專訪，談及事件處理進展稱，在未調查清楚前拒絕接受退款，認為涉事門市最大問題是「避重就輕、逃避問題」，就算退款亦要有合理理由，「我是合法合理維權，不是按鬧分配。」

（綜合報道）