新浪再收緊同性戀內容　封鎖女同「超級話題」頁面

新浪微博近日無預警封鎖les（女同性戀）超級話題頁面。北京同志團體分析，這次行動可能是新浪為因應官方於4月啟動的全國「掃黃打非」網路整治行動，所做出的自我審查。

總部位於北京的中國非政府組織「同志權益促進會」14日透過官方微信表示，微博已無預警封鎖原有近5億閱讀量的les（lesbian，女同性戀）超話社群頁面。（中央社）

新浪微博去年4月曾一度刪除同性戀內容，引發撻伐。官媒人民網最後發出評論，解釋清查行動並重申尊重同志立場，才促使微博不再清查同性戀內容。不料，時過一年，類似情況竟再度發生。

總部位於北京的中國非政府組織「同志權益促進會」14日透過官方微信表示，微博已無預警封鎖原有近5億閱讀量的les（lesbian，女同性戀）超話社群頁面；而屬於男同性戀族群的「gay 超話」頁面，則在去年的4月13日便遭封鎖。

所謂「微博超話」即「微博超級話題」，是新浪微博將話題模式和社群屬性相結合的興趣討論頁面。目前透過新浪微博搜尋「les超話」，便會顯示「超話暫不開放」的畫面。

除了微博之外，擁有25萬組員的豆瓣女同性戀社群「les sky小組」公共入口也被封鎖，只有原組員及組員邀請才能進入群組。

新華社日前曾報導，中國全國「掃黃打非」辦公室9日通報，4月起在全中國大陸開展網上「低俗信息」專項整治，整治行動將持續8個月，其中包含清查「宣揚違背正確婚戀觀和家庭倫理道德的內容」，並將重點排查微博、微信等平台。

對此，同志權益促進會分析，這很有可能是新浪對排查行動的自我審查、自我閹割。

對於這次微博封鎖「les超話」頁面，許多中國網民再次發起聲援同性戀族群的網路行動，例如標籤#les超話被封# 等關鍵字，截至發稿，閱讀量約達4620萬。中國同志公益雜誌「同志之聲」也在官方微博發起更換彩虹頭像的聲援活動。

（中央社）