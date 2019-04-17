【劉強東涉性侵】京東及劉強東一方表示起訴不實　將堅決地辯護

京東創辦人劉強東涉嫌於去年（2018年）8月在美國性侵一名21歲中國女留學生，最終獲檢方決定不予起訴。但該留學生本周二（16日）再次入稟法院，循民事索償5萬美元（約38萬港元）。 京東及劉強東一方就此回應道，目前對此無法發表評論，但將堅決地對這個不實的指控進行辯護。

劉強東去年8月因涉嫌強姦被捕，4個月後獲檢方決定不予起訴。（資料圖片）

針對劉強東被女留學生Jingyao Liu民事索償一事，京東集團代理律師Peter Walsh發聲明回應指，目前對此無法發表評論，但將堅決地對這個不實的指控進行辯護。

劉強東代理律師Jill Brisbois 亦發出聲明，稱目前還沒有研究對方的訴狀，不方便對一個正在進行的訴訟發表評論。但此前明尼蘇達州亨內平縣檢察官辦公室對劉強東已作出不起訴的決定，「我們堅信他是無辜的，我們強烈認為這個起訴是缺乏事實依據的，我們會堅決地為他辯護。」

華裔律師曾指女方民事索償有勝算

2018年8月，劉強東因涉嫌強姦就讀於美國明尼蘇達大學的中國女留學生Jingyao Liu，遭當地警方拘捕。4個月後，當地檢察官決定不予起訴，但女方代表律師事後已表明將會繼續循民事訴訟追討。

當時有內地傳媒採訪美籍華裔的資深刑事律師劉龍珠，他認為即使檢方不予起訴劉強東，在民事訴訟上女方仍有可能勝訴。他解釋道，刑事訴訟與民事訴訟的定罪標準完全不同，「刑事的定罪標準幾乎100%，很難達到，而民事定罪標準50%，很容易達到」。因此，劉強東很有可能會被判處賠償，更何況女方即使落敗，所須支付的訴訟費亦不會太多。

（澎湃新聞／紅星新聞）