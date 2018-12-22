【劉強東涉性侵．懶人包】美檢方不起訴　京東股價及個人身家大跌

京東CEO劉強東在美國涉性侵案告終，獲檢察官決定不予起訴。事發4個月以來，從被捕到獲釋回國，再到檢方宣布不起訴，該案的事態究竟如何發生變化？《香港01》為你梳理事件的來龍去脈，一次睇盡劉強東性侵案的全貌。

8月31日，劉強東因涉嫌性侵被美國警方逮捕。事發近4個月，檢方終於做出不起訴決定，事件暫告一段落。（資料圖片）

聚餐齊飲酒 女方2次報案

8月27日，劉強東抵達美國明尼蘇達大學，準備參加該校卡爾森管理學院和清華大學經濟管理學院合作的「中國工商管理博士」項目課程。30日，劉強東一行人在明尼阿波利斯市上城區一間名為「Origami」（摺紙）的日式餐廳用餐，席間約20名賓客喝了不少紅酒、清酒等酒精類飲品。

劉強東與女事主用餐的「Origami」日式餐廳。（Google地圖） 翌日凌晨，疑受害女生友人向警方報案，警察到場後該女卻對警察說「誤會，沒事」，事情暫時告一段落。當晚，在聖保羅一間名為Pazzalun Urban的意大利餐廳，劉強東一行再度聚餐，在座的還有明尼蘇達大學卡爾森商學院博士班學生和工作人員等50多人。 8月31日晚間11時許，疑受害女生再次向警方報案，劉在該校卡爾森管理學院2樓214號房間被警察逮捕，後送往監獄。

劉強東被捕後，警方公布為其拍攝的疑犯照片。（亨內平縣警方） 獲釋後消息傳出 引發全民熱議 9月1日下午4時，劉強東獲釋。翌日網絡上便傳出劉強東因性侵女大生被捕的消息。京東則第一時間發聲明回應指出，微博上的傳言不實，劉強東在美國商務活動期間遭遇失實指控，經過當地警方調查，未發現有任何不當行為，而劉將按照原計劃繼續其行程。聲明指出，公司將針對不實報道或造謠行為採取法律行動。 明尼阿波利斯警察局發言人約翰（John Elder）隨後接受內媒訪問表示，劉強東獲釋後的個人行動自由並不受到限制，但並不代表他無罪，警方仍在調查該案。 京東方面9月3日再發消息稱，劉強東已被釋放，沒有任何指控，亦沒有被要求保釋，而劉目前已回到中國正常開展工作。 事件在中國網絡迅速引發熱議，劉強東過去的言行也成為檢視對象。有網民指出，這不是劉強東首次捲入桃色風波，早前劉強東也曾捲入另一宗性侵案，他與案件第一被告人徐龍偉於澳洲悉尼參與酒會並向一名女子灌酒，會後徐龍偉將該名女子性侵，徐被判處4年監禁。

有網民翻出劉強東此前在兩會時發表的言論，諷刺劉強東。（影片截圖） 另有網民翻出劉強東曾在兩會期間大談企業之道，稱企業家因為違法進監獄，老婆孩子會帶着錢跟別人過，諷刺劉這番話「是在說自己嗎」。 企業家王健林之子王思聰也對此事件發表多條評論，不過稍後均遭到刪除。此外，事件引起多間外媒廣泛報道，被紐約時報評為對京東而言「不受歡迎的宣傳」。 事件對京東估價的影響也不可小覷。過去3個多月，京東股價從逾30美元跌至20美元，累計跌幅約36％，今年以來累跌約55％，市值跌去147億美元（約合1151億港元），因公司股價下挫，劉強東身家亦減少近一半，減少達48億美元。

網頻傳女事主身份 皆遭否認

事件曝光後，網絡不斷有消息傳出疑似女事主身份，有網民指女受害人是旅居新加坡的女網紅蔣娉婷，但蔣隨後澄清稱自己與事件無關；另有傳內地節目《創造101》的女星王晴在事件中擔任「中間人」，王晴所屬公司發聲明否認。

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內地網絡於9月6日流傳出劉強東涉性侵當晚的酒局照片，顯示劉強東身旁有一名女子，桌上有數瓶紅酒。另有知情者發文親述案件經過，稱受害女生當晚被大量灌酒，劉強東隨後提出開車載她回家，過程中劉曾提出帶她回自己居住的酒店，但被她拒絕。事後該女生要求劉強東道歉未果，憤而報警。

接着，網上又傳出一張疑似女事主照片，與用餐女子照片極為相像。《多維新聞》引述知情人士透露，這名受害女生是來自湖北武漢的龔姓留學生，年僅25歲。

不過，隨後就有四川某大學三年級學生黎某出面闢謠稱，上述照片是她的，但自己不是劉強東案件的當事人，甚至從未出過國，並不想炒作。

案件細節相繼曝露 曾被指可判囚12年

美國明尼蘇達州阿波利斯市警察局9月4日公布劉強東案件報告，內容顯示劉於8月31日晚被警方以「涉嫌一級強姦罪」遭逮捕。有媒體引述律師指，此一罪名可能表示疑犯已經有插入行為，而根據明州法律，若疑犯被正式定罪，可能會被判處至少12年、最高30年監禁。9月20日，警方將完成後的調查報告送交檢察官辦公室。

除警方報告外，事件的目擊者亦展開大爆料，稱受害女生當晚被劉強東灌酒。官媒「人民網」則於9月7日報道稱，事發後涉事女生打電話相約劉強東，約定在明尼蘇達大學教室見面，劉強東赴會時被當場逮捕。

路透社9月24日刊載報道稱，劉強東強迫她與其發生性關係，「這是個圈套，我真的醉了」，並害怕事件曝光會遭劉打壓，她還保留了案發現場的床單作為證據。

不過，劉強東的辯護律師Jill Brisbois律師就批評路透社的報道有違事實。律師還指出，檢察官不會起訴劉強東，原因是案中的指控與證據有出入，調查結束後將披露給公眾，證明他是無罪的。他補充稱，檢察官有可能在調查過程中取消這宗案件。

明州阿波利斯市當地傳媒11月2日刊載報道，根據受害女學生的微信訊息、接受警方查問的部分內容及其他文件，重組全案經過，包括受害女生曾向警方供稱「他強行睡了我」。

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似未受事件影響 奶茶妹：願守得雲開見月明

從劉強東回國後的軌跡來看，似乎並未受到性侵案影響。9月4日，劉強東現身北京，出席京東集團與如意控股集團的戰略合作協議簽署儀式；9月18日，湖北省領導在武漢接見了劉強東一行，並舉行了座談會；10月，劉強東攜「奶茶妹妹」高調出席英國皇室婚禮；11月的「雙十一」期間，京東平台的營業額為人民幣1598億元，打破上年記錄。

劉強東的妻子奶茶妹則於9月24日中秋節當天首度回應事件。她在朋友圈中寫道「只要一家人在一起，使是圓滿。祝願中秋快樂！惟願守得雲開見月明」，並上載一張相信是一家三口3隻手棒着月餅的照片，盡顯溫馨。

12月21日，劉強東在美國涉性侵案終有結果，亨內平縣檢察官辦公室發聲明表示，經細緻審查後，認定案件有嚴重證據問題，要證明「超出合理懷疑」的刑事指控極不可能，故不會提起任何指控。

事件雖然告一段落，但女方律師指出將循民事控告，全國婦聯也發文批評劉強東「不被起訴是法律層面的判斷」，認為從家庭倫理和職業道德的角度來說，「劉強東需要反思和警醒的地方還有很多」。