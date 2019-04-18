社科院調查：內地大學生平均每日打機2小時　近4成關注網紅

中國社科院對內地18所高校在校大學生的調查發現，內地大學生平均每日玩網絡遊戲2小時，有近4成大學生關注網紅。 此外，近6成大學生都觀看過網絡直播，其中14.4%的大學生表示「基本每天都看」，至少每周都看1次直播的人數超過樣本總數的1/5。

調查發現，內地大學生平均每日玩網絡遊戲2小時，有近4成大學生關注網紅。（視覺中國）

調查發現，男生觀看直播的頻率顯著高於女生，有一半左右的女生看過直播，而有7成的男生表示看過直播，男生「基本每天都看直播」的比例明顯高於女生。有近4成的大學生關注網紅，8%的大學生基本每天都查看網紅動態，16%的大學生至少每周查看1次。

在觀看直播和網紅的類型上，遊戲類、科技類、美妝類受「95後」大學生歡迎，財經類、教育類則僅有2%和3%的群體關注。此外，8.0%的大學生在網絡直播平台上做過直播，23.8%想成為主播，其中超過3成想成為遊戲主播，接近2成想成為美食主播。

「95後」11歲接觸互聯網

網絡遊戲是研究青年繞不開的話題。梳理數據發現，大學生平均每天玩網絡遊戲的時間約為2小時，超過2成（22.95%）大學生基本每天都玩網絡遊戲。遊戲不再只是男生的偏好，接近一半（47.7%）的女生表示玩網絡遊戲，14%的女生基本每天都玩，1/5的女生至少每周玩一次。

調查還指出，「95後」大學生首次接觸互聯網的年齡平均約為11歲；2000年出生的大學生，首次接觸互聯網的平均年齡為9歲。

（中國青年報）