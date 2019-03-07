公安部：去年偵破5.7萬宗網絡罪案拘8.3萬人　集中整治直播短視頻

公安部今天（7日）召開新聞發布會指，自去年2月全國公安機關開展「淨網2018」專項行動以來，各地公安機關共組織偵破各類網絡犯罪案件5.7萬餘宗，抓獲疑犯8.3萬餘人，行政處罰互聯網企業及聯網機構3.4萬餘間次，清理違法犯罪信息429萬餘條。

公安部網絡安全保衛局黨委書記王瑛瑋通報，專項行動期間，全國各級公安網安部門針對當前公民個人資料被竊取、買賣的突出問題強化偵查打擊，偵破暗網兜售浙江中小學生學籍資料案等5千餘宗案件，抓獲1.3萬餘名疑犯。

此外，網安部門針對黑客攻擊破壞活動猖獗、花樣不斷翻新的情況加大攻堅力度，偵破上海華住集團被黑客攻擊竊取資料案等案件2千餘宗，抓獲2千餘名疑犯；還堅持打擊非法利用互聯網實施有償發帖、刪帖甚至敲詐勒索的「網絡水軍」犯罪團夥，偵破江蘇鹽城周以江網絡水軍案等重點專案50餘宗，抓獲疑犯200餘名。

公安部召開新聞發布會，通報全國公安機關開展「淨網2018」專項行動相關情況。（網上圖片）

直播、短視頻等平台犯罪頻發

他又提及，針對部分互聯網企業不認真履行網絡安全管理義務，助推網上違法犯罪頻發的情況，全國各級公安機關落實屬地監管責任，加強監督檢查和行政執法，對網絡上的遊戲、直播、短視頻和自媒體等重點領域組織開展集中打擊和安全整治工作，依法查處相關企業104間。

至於「網絡非法偷拍」、「網絡誘賭」等網上治安突出問題，他指公安部已開展9次全國性、階段性、區域性的專項巡查處置工作，共發現並清理違法資訊429萬餘條，關停違法網站或欄目2萬餘個，對365間違法資訊突出網站欄目進行掛牌整治，網上販賣槍械、爆炸物、管制刀具、毒品、公民個人資料等重點違法資訊數量同比下降約30%。

（澎湃新聞）