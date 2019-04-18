國航前駐美經理認罪　充中國政府代理人郵寄包裹　或面臨十年監禁

17日，在紐約布魯克林的聯邦法院，中國國際航空公司（國航）駐紐華克國際機場前經理林穎（Ying Lin，音譯）承認作為中國政府代理人，在中國常駐聯合國代表團的軍官指揮和控制下工作。她濫用特權，將包裹從甘迺迪國際機場運通過這家中國航空公司的班機運到中國，違反了運輸安全管理局的規定。 有消息指，她可能將面臨最多10年的監禁。

駐紐華克國際機場前經理林穎。（網絡圖片）

美國司法部的通告說，美國國家安全助理檢察長，紐約東區美國檢察官，聯邦調查局紐約辦事處負責人和美國國土安全部國土安全調查局的官員宣布林穎認罪。

據稱，林穎從2002年到2015年秋季在甘迺迪機場擔任櫃檯人員，並于2015年秋季至2016年4月在紐華克自由國際機場擔任駐站經理。在她受雇於中國航空公司期間，林穎接受了中國軍官的包裹，並將這些包裹作為無人陪伴的行李，或把它們簽收為這些航班上其他乘客的托運行李，運往中國。由於中國軍官沒有乘坐這些航班，因此林穎的行為違反了關於只允許買票的乘客托運行李的規定。

此外，林穎還被指鼓勵航空公司的其他員工協助中國軍官，告訴他們這是中國公司，首先應該忠於中國。

目前，媒體尚不知曉被郵寄的包裹內究竟有什麼。

據稱，林穎在中國軍官和其他中國政府官員的指導和控制下工作，因此從中國代表團和中國駐紐約領事館方面獲得了好處，包括免稅購買價值數萬美元的酒類、香煙和電子設備。這些好處還包括被告在紐約皇后區的兩個住所的免費裝修工作，那些中國建築工人的簽證只允許他們在中國政府設施工作。

助理檢察長德默斯說：「這起案件是中國政府利用在美國開展業務的中國公司員工從事非法活動的一個鮮明例子，」「秘密為中國軍隊在美國土地上做事是犯罪行為，林和中國軍方利用商業企業逃避美國政府的合法監管。」

美國檢察官多諾霍說：「被告作為中國政府代理人的行為幫助中國軍官逃避美國執法部門審查他們從紐約送往北京的包裹，」「這個案例表明我們十分認真對待在美國為中國或者其他外國政府工作的個人構成的反間諜威脅。」

（綜合報道）