【中外海上閱艦式】新聞中心啟用　日俄等國軍艦料周日抵青島港

今年4月23日，解放軍海軍將迎來成立70周年紀念日，並會在青島附近海域舉行海上閱兵。 位在青海市黃海飯店的新聞中心已於周三（17日）正式啟用，為即將舉行的多國海軍活動作準備。

青島黃海飯店的多國海軍活動新聞中心正式啟用。（新華社）

+ 2

4月17日，中國人民解放軍海軍成立70周年多國海軍活動新聞中心正式啟用。新聞中心設在青島黃海飯店，分為新聞發布區和記者採訪區兩大部份，為前來參與活動報道的註冊媒體記者提供服務。另一方面，為迎接這項盛事，青島市主城區部份街道和建築物都掛上了慶祝海軍成立70周年的相關宣傳標語及直幡。

據此前內媒引述一份海軍節活動日程指，參與海上閱艦式的中外軍艦共計有30多艘，21日統一安排進青島港，22日上午在大港碼頭準備閱兵，22日晚至23日晚中外軍艦統一出港前往閱兵水域進行閱兵並統一回港，24至25日安排對外開放活動，26日則中外軍艦統一離開青島港。

日本防衞省亦曾在3月8日發布消息，稱將派遣一艘海上自衞隊護衞艦出席閱艦式，俄羅斯則會派出最新型的22350型護衞艦，更會在29日參與中俄海上軍演。至於東道主中國，外界盛傳遼寧號和第一艘國產航母001A型將會出席閱兵，但一直未得到官方證實。

（綜合報道）