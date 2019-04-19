【秋後算賬】山東平度、江蘇鎮江退役軍人抗議組織者判囚

去年內地曾發生多起退伍軍人維權事件，還曾傳出退伍軍人遭到警察毆打的消息，而山東、鎮江等地更有退伍軍人組織遊行抗議。 今天（4月19日），山東省濰坊市濰城區人民法院、江蘇省徐州市銅山區人民法院，對發生在山東平度、江蘇鎮江的兩起「退役軍人」聚集維權後引發的騷亂案件進行了一審公開宣判。 法院指，這是兩起打著「退役軍人」旗號實施的犯罪；被告人鐘世峰、白俊國等人因犯聚眾擾亂社會秩序罪、妨害公務罪、故意傷害罪分別被判處二至六年不等的有期徒刑。

2018年10月，山東平度，退役軍人和警察衝突現場。（資料圖片）

山東省濰坊市濰城區人民法院宣判，被告人鐘世峰、陳軍、王秀啟犯聚眾擾亂社會秩序罪和妨害公務罪，數罪並罰，分別決定執行有期徒刑三年至六年；被告人于有峰、王緒章犯聚眾擾亂社會秩序罪，分別判處有期徒刑四年、三年六個月；被告人郝東代、楊小青、葛德高、張善岩犯妨害公務罪，分別判處有期徒刑二年至二年六個月，其中楊小青緩刑三年，張善岩緩刑三年。

法庭指，2018年10月4日，于有峰等38人在上訪被勸返途中，編造「被打」不實信息。于有峰、鐘世峰、王緒章等人通過微信群煽動各地人員到山東平度市委門前集合「聲援」。至10月6日，非法聚集人數達300餘人。鐘世峰擔任現場「指揮」，組織非法遊行、喊煽動性口號，安排購買用於對抗執法的木棍、滅火器等工具，最終與執勤民警發生衝突。鐘世峰等人還被控進行打砸，毆打執勤民警，與執法人員進行對抗。

法院指，鐘世峰、於有峰、王緒章、陳軍、王秀啟等人為不合理訴求，非法聚集、遊行，擾亂社會秩序，情節嚴重，其行為均構成聚眾擾亂社會秩序罪；以暴力方法阻礙國家機關工作人員依法執行職務，其行為均構成妨害公務罪。最終，法庭作出前述判決。

江蘇省徐州市銅山區人民法院宣判現場。（網絡圖片）

江蘇方面，江蘇省徐州市銅山區人民法院宣判，被告人白俊國、高建輝、牛偉浩等9人犯聚眾擾亂社會秩序罪，分別判處有期徒刑二年到四年，其中王益宏緩刑三年。9名被告人均當庭表示認罪服判，不上訴。

法院指，2018年6月19日，殷幼生、姜成等人煽動、召集人員赴鎮江市政府門前非法聚集；次日，在鎮江市政府門前廣場，王益宏受他人提示後自行倒地，由他人拍攝所謂「被打倒地」視頻。殷幼生、姜成等利用虛假信息進行煽動。最終各地千餘人陸續趕往鎮江。

20日至23日，在白俊國等人的策劃、組織、指揮、煽動和積極參與下，非法聚集人員在鎮江市政府門前道路、廣場及人工湖周邊區域實施非法遊行等行為，並衝擊警戒隔離欄，持木棍、磚塊毆打政府工作人員進行對抗。上述行為導致數十名政府工作人員受傷，相關單位正常工作嚴重停滯，周邊環境和公共設施大量受損。

法院認為，白俊國等人行為構成聚眾擾亂社會秩序罪；黃寧軍行為還構成故意傷害罪，應當數罪並罰。最終法庭作出前述判決。

（央視新聞客戶端）